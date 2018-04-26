親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改衝突不斷
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
政治
軍事
綜合

遭控賣無照洗腎機 新光二少奶奶遭搜索約談

3金牌農村誕生 引領重視水處理護生態

2018-04-26 20:23中央社 台北26日電

農委會去年首次導入德國行之半世紀的金牌農村競賽，吸引707個農村參與，今天頒發獲金銀銅牌及優勝獎的22個農村，金牌之一的農村既有處理污水又復育生態，成為農村再造典範。

農委會今天在國立台灣藝術教育館南海劇場舉辦「第一屆金牌農村競賽頒獎典禮」，由總統蔡英文親自頒獎予3金、4銀、8銅牌獎的獲獎農村社區。

3金由新北市三芝區共榮社區暨安康社區、新竹縣北埔鄉南埔社區，以及台東縣鹿野鄉永安社區榮獲。蔡總統致詞時強調，今天入圍、獲獎的22個農村（社區）都是全國農村發展的典範。

蔡總統也說，國家是否富有要看農村發展程度，而讓農村升級轉型是政府的核心政策，已達成五項農業政策，包括擴大農民保險資格、農業職災保險入法、農業保險上路、學校採用 4章1Q認證食材，以及對地綠色環境補貼，未來並將推動農業機械化、智慧農業應用，以落實幸福農民、安全農業、富裕農村的三大願景。

農委會主委林聰賢則頒發優勝獎予7個農村，他說，農村不僅只有生產功能，本次競賽並呈現出台灣農村的文化、生態多樣性及人與土地間的連結，以農村三生（生活、生產、生態）共構出發，讓農村再生。農委會副主委李退之強調，農村軟硬體必須升級，才有未來。

農委會補充，榮獲金銀銅牌獎的農村社區，將有機會赴德國交流、學習農村再造的經驗。台德社會經濟協會主席Thomas Heckelei及德國農村競賽評審主席ElmarHenke也蒞臨頒獎典禮，邀請獲獎農村赴德交流。

拿金牌的安康社區發展協會理事長楊水池告訴中央社記者，農委會並沒有告訴他們為何獲頒金牌，但是他認為，他們的社區就是典型的台灣農村，10幾年來自行改善農藥與化肥的使用量，對比改善前用量約剩1/3，因而把以前好山好水生態多樣性找回來，是獲獎原因。

他說，現在農村裡有台灣原生種百合花、螢火蟲等昆蟲、大官鳩與五色鳥等鳥群，以及蛙類等；而且德國評審非常重視攸關農產品質與生態永續的污水處理，村裡所設2處各能處理5、6戶家庭污水的設備，可改善灌排尚未分離的問題，受到肯定。

農委會德國保險
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

漁工上岸採果？漁民團體：休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 14:27

不只女星 台女嫁陸郎倍增

2018-04-26 14:17

兩岸通婚人數急速降低 近10年陸配減少快一半

2018-04-26 14:14

要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要

2018-04-26 13:05

深澳模擬與台電差很多 學者：我比較相信我的評估

2018-04-26 11:53

漁工上岸採果？漁民團體：漁工休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 11:10

漁工海陸兩棲？休漁期上岸採果 移工團體批：太荒謬

2018-04-26 10:11

動保警察有譜？公共政策參與平台的局限

2018-04-26 09:57

首長開會救空汙 下月訂逐年目標

2018-04-25 23:45

環團轟：行政院惡搞 國土計畫黑箱

2018-04-25 16:42

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19

【即時短評】反年改不只反年改 凸顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

累了！「八百壯士」睡滿台大兒醫沙發

2018-04-26 03:00

「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37

反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

2018-04-25 22:31

反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55

【即時短評】提油救火！吳茂昆自身難保 拔管陷兩難

2018-04-25 23:42

75歲退役軍人揚言今晚若驅離「我死給你民進黨看」

2018-04-25 22:29

反軍改陳抗釀衝突 吳斯懷持斷指控蔡政府暴力

2018-04-25 22:44

觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02

【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15

「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57

共機譏我軍「你真牛逼」？ 國防部澄清：非事實

2018-04-26 17:36

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41

影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

2018-04-26 08:37

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

解放軍轟六又繞台 這次中共自己搶先宣布

2018-04-26 14:49

吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

一枚撂倒神盾艦 退將：共軍052D艦發射鷹擊18導彈

2018-04-26 14:44

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

總統府發言人：有些事做了就是上手銬 年改是對的、不會停

2018-04-26 09:54

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

反年改斷指男 為陸官畢業退伍軍人

2018-04-26 00:02

蔡丁貴：我年輕時該讀軍校 而不是去美國留學

2018-04-26 10:25

國民黨團杯葛議事奏效 立院軍改案答詢會匆促散會

2018-04-26 11:00

反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57

戰鬥機也有「後照鏡」？ 軍事專家：是真ㄟ！

2018-04-26 11:27

軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

2018-04-26 11:05

參加反柯遊行遭批忘恩負義 吳思瑤：守護台灣價值

2018-04-26 10:32

重返戰場？女：老學長傷警這麼重應該是神力超人吧！

2018-04-26 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top