3金牌農村誕生 引領重視水處理護生態

2018-04-26 20:23 中央社 台北26日電



農委會去年首次導入德國行之半世紀的金牌農村競賽，吸引707個農村參與，今天頒發獲金銀銅牌及優勝獎的22個農村，金牌之一的農村既有處理污水又復育生態，成為農村再造典範。

農委會今天在國立台灣藝術教育館南海劇場舉辦「第一屆金牌農村競賽頒獎典禮」，由總統蔡英文親自頒獎予3金、4銀、8銅牌獎的獲獎農村社區。

3金由新北市三芝區共榮社區暨安康社區、新竹縣北埔鄉南埔社區，以及台東縣鹿野鄉永安社區榮獲。蔡總統致詞時強調，今天入圍、獲獎的22個農村（社區）都是全國農村發展的典範。

蔡總統也說，國家是否富有要看農村發展程度，而讓農村升級轉型是政府的核心政策，已達成五項農業政策，包括擴大農民保險資格、農業職災保險入法、農業保險上路、學校採用 4章1Q認證食材，以及對地綠色環境補貼，未來並將推動農業機械化、智慧農業應用，以落實幸福農民、安全農業、富裕農村的三大願景。

農委會主委林聰賢則頒發優勝獎予7個農村，他說，農村不僅只有生產功能，本次競賽並呈現出台灣農村的文化、生態多樣性及人與土地間的連結，以農村三生（生活、生產、生態）共構出發，讓農村再生。農委會副主委李退之強調，農村軟硬體必須升級，才有未來。

農委會補充，榮獲金銀銅牌獎的農村社區，將有機會赴德國交流、學習農村再造的經驗。台德社會經濟協會主席Thomas Heckelei及德國農村競賽評審主席ElmarHenke也蒞臨頒獎典禮，邀請獲獎農村赴德交流。

拿金牌的安康社區發展協會理事長楊水池告訴中央社記者，農委會並沒有告訴他們為何獲頒金牌，但是他認為，他們的社區就是典型的台灣農村，10幾年來自行改善農藥與化肥的使用量，對比改善前用量約剩1/3，因而把以前好山好水生態多樣性找回來，是獲獎原因。

他說，現在農村裡有台灣原生種百合花、螢火蟲等昆蟲、大官鳩與五色鳥等鳥群，以及蛙類等；而且德國評審非常重視攸關農產品質與生態永續的污水處理，村裡所設2處各能處理5、6戶家庭污水的設備，可改善灌排尚未分離的問題，受到肯定。