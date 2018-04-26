租賃條例細則通過 規範提前終止租約要件

2018-04-26 20:17 中央社 台北26日電



內政部今天通過訂定「租賃住宅市場發展及管理條例施行細則」，明確規範提前終止租約要件、租稅優惠認定方式等，以利今年6月27日租賃條例施行後的實務面執行。

租賃條例去年12月經總統蔡英文公布，應於6個月後施行。內政部部務會報下午通過訂定「租賃住宅市場發展及管理條例施行細則」，重點包括為避免出租人或承租人濫用租賃條例得提前終止租約規定，明定出租人因重新建築而提前終止租約，應提出「拆除執照」或依建築法規定「免請領拆除執照證明」，以認定達法定終止租約要件。

內政部新聞稿指出，承租人因有長期療養需要而提前終止租約，則應提出立案醫療機構開立「療養6個月以上診斷證明」作為認定依據。

此外，內政部為鼓勵房東釋出閒置住宅提供租賃使用，條例定有房東委託專業經營管理一年以上享有租稅優惠規定，施行細則特別補充，所謂一年是指包括租賃契約及委託服務業契約均應達一年以上；而每屋享租金所得稅優惠的認定基準，則以戶政機關編釘的個別門牌認定，無門牌則以房屋稅籍登載範圍認定。

內政部指出，租賃住宅服務業屬許可行業，為落實業者及從業人員的管理與輔導，施行細則詳細規範租賃住宅服務業申請許可登記及變更程序、辦理廣告等規定，並明定獲准居留外籍配偶、外國留學生、依親或永久居留者、受延攬專業人才的成年子女等外國人，得充任租賃住宅管理人員的資格。