教部將因獨董爭議拔管？ 律師：遴選辦法未明訂

2018-04-26 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



管中閔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外傳教育部將主張遴選瑕疵，不聘任管中閔為台大校長。熟悉教育相關法律的黃介南律師表示，行政程序法中雖有規定迴避款項，但是大學校長遴選會須回歸到大學自主的角色，應適用《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》當中的迴避規定。管中閔參與校長遴選時，遴選辦法中並無主動揭露獨董等規定。

律師黃介南表示，目前針對管有無違法疑義，台北地檢署也正調查中，若地檢署還沒結果，教育部主張不聘任的理由，就有待商榷。即使遴選程序有瑕疵，教部也應該回歸到台大遴選會認定，之前遴選會已做出無疑義的結論，除非有重大明顯違法，否則教育部不得做出不聘任的處置。

他也補充，行政程序法中雖有規定迴避款項，但是大學校長遴選會須回歸到大學自主的角色，應適用《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》當中的迴避規定，條文中指出：遴選委員與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係。以及有學位論文指導之師生關係等情形之一，經遴委會確認後，應解除其職務。

黃介南說，行政程序法主要用於規範人民（含公務員）跟行政機關，但針對國立大學遴選另外已設立一套組織與運作辦法，就要以當中的迴避條件為主。管中閔參與校長遴選時，遴選辦法中並無主動揭露獨董等規定。

至於若教育部主張重新遴選，最可能以什麼方式進行？黃介南說，最合理的方式是重啟遴選，包括遴選會、候選人都要重來，教部若不想曠日廢時，也可能剔除蔡明興等有利益關係的委員，再進行遴選，但這種做法可能有更多問題，一切就要看遴選會是否同意。

此外，管中閔在兼職獨董期間，若有一段時間未與學校報備的空窗期，是否也涉及違法？黃介南說，若管最後的兼職是獲得校方同意的，那基本上就只是時序問題，不致影響結果。

根據現行大學法規定，教育部只有聘任權，若真要重啟遴選，台大是否能說不？黃介南說，教育部修改遴選辦法不溯及既往，所以依照原本規定，台大認為遴選無疑義是成立的。若台大對教育部做出的決議不服，可提起行政訴願，若不滿意訴願委員會結果，可再向台北高等行政法案提起行政訴訟，一切交由司法判決，但恐耗費至少一到兩年。