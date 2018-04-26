政院版原民身分法草案 平埔族群多支持

2018-04-26 14:23 中央社 台北26日電



行政院去年8月通過「原住民身分法」修正草案，將增訂平埔原住民為原住民身分別，多名平埔族群代表今天在立法院公聽會表達支持立場、盼政院版草案能儘速通過審議。

行政院去年8月在院會通過「原住民身分法」修正草案並送請立法院審議，立法院內政委員會隨後也做成決議，要舉辦5場公聽會。第4場公聽會今天舉行。

根據政院版原住民身分法修正草案，將增訂平埔原住民為原住民身分別、正面回應平埔族群多年來追求正名的訴求，而其民族權利將另以法律定之。今天參與公聽會的平埔族群代表多支持政院版草案，也希望最後一場公聽會能儘速舉行。

台南市蕭（土龍）社北頭洋發展協會理事長楊俊陞指出，增加平埔族身分的修法相當重要，這讓平埔族群的身分認同能受到肯定及落實，同時希望可以盡快將公聽會執行完、儘速進行審查，「時程已經很急迫了」。

凱達格蘭三貂社祭祀公業負責人林勝義也表示，「支持行政院版本」，並請國民黨黨團的第5場公聽會能在下週舉行，並在6月以前完成修正草案審查。

不過，大葉大學助理教授尤天鳴則指出，政院版草案提到平埔族民族權利將另以法律定之，但若將恢復平埔族身分的工作優先於民族族群識別，未來平埔族群只有身分、沒有民族權利，恐成為有名無實的原住民。

他舉例，現行原民會組織法族群委員，平埔族群應該有一席還是多席的委員？如果只有身分，但沒有族群識別工作去做的話，會是一個危機。