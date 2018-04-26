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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要

2018-04-26 13:05中央社 　台北26日電

圖為深澳電廠舊址。 圖／聯合報系資料照片
圖為深澳電廠舊址。 圖／聯合報系資料照片
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深澳電廠議題延燒，擁核人士今天表態支持由公投決定要核四還是深澳；綠委則認為，台灣沒有自己處理核廢料的能力，而超超臨界燃煤機組排污量已接近燃氣標準，蓋深澳有其必要。

立法院經濟委員會今天舉辦公聽會，邀請各界就「能源管理法修法─論析深澳電廠之必要性」發表意見，核能流言終結者創辦人黃士修會中指出，台電先前蓋核四電廠就是為了平衡區域供電，現在核四封存，核一、核二與北部大型電廠將除役，「台電是被逼到絕路」，才決定重啟深澳擴建計畫。

黃士修認為，有核四就不需要蓋深澳電廠，但反核人士又不能接受核四，既然爭議那麼大，就如環境保護署長李應元所說的由公投決定。

列席經委會的環保署副署長詹順貴受訪解釋，李應元的意思應該不是要辦公投，而是若真的公投，且公投結果是支持核四興建，他寧可下台；詹順貴說，舉行公投須要具備法律上的要件，並非李應元自己就能決定。

詹順貴表示，黃士修發言說包括離岸風電等其他能源設施相關除役技術，目前都尚未發展成熟，只有使用過的核燃料棒處理技術在幾十年前就已成熟；若真是如此，希望黃士修可以詳細列出有哪些國家在幾十年前已有這樣的技術。

民主進步黨籍立法委員葉宜津發言時回應黃士修，指出核廢料處理並非價格問題，而是「有沒有能力跟地方處理的問題」。

葉宜津表示，核廢料若真的可以處理，「我可以支持」，但在台灣並無能力自己處理的時候，「就沒資格講核電」。

台電針對核廢料處理議題表示，核廢料分為高度放射性核廢料及低度放射性核廢料，目前國內評估工程技術上已能處理，國際上也已有成功處理經驗；政府成立非核家園推動小組，正在研議選址問題，目前評估國內已有地質條件符合的場地，但仍需處理民意問題。

針對政府大力推動的再生能源，葉宜津認為，最大宗的太陽光電與風力發電受環境限制，容量因數都比不上燃煤的近80%，且太陽能裝置容量要在2025年達到20GW，預估所需用地極廣，「以後我們還有土地可以用嗎」。

至於規劃目標在2025年能源配比達50%的燃氣，葉宜津說，天然氣接收站、儲氣槽等設備興建不易，且目前天然氣安全存量是7天，若遇上颱風、國際局勢變化，就會受到影響。她說，深澳電廠規劃興建的超超臨界燃煤機組，排污量差不多已經可達到天然氣標準，如果還要反對，「我們到底要怎麼處理能源」。

核廢料公投核四
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