不只女星 台女嫁陸郎倍增

2018-04-26 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



雖然大陸配偶人數銳減，但是卻有越來越多台灣女性嫁給中國大陸人士，根據內政部統計，台灣女性與中國大陸男性結婚登記人數，十年來呈現倍數增長。

包括大S、劉若英、孟廣美、伊能靜、陳妍希和小蜜桃姊姊，近年來國內女明星與中國大陸人士結婚的越來越多，時代在改變，以前是大陸女性希望嫁來台灣，現在則流行台灣女生嫁到對岸，這不只是演藝圈僅有的現象，而是已經擴及到一般社會大眾。

根據內政部資料顯示，國人辦理結婚登記的配偶為中國大陸女性者，自2007年的1萬4350人，至2017年僅剩6811人，十年減少一半。反觀國人結婚登記配偶為中國大陸男性者，則從2007年的371人，至2017年已達823人，成長逾一倍。

對於陸配人數銳減，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，原因有三個，一是兩岸經濟差距縮小，二是假結婚真打工減少，三是台灣限制多，台幹不回來，登記結婚變少。

孫明德說，早期不少陸配嫁過來是想來打工，現在大陸本地經濟發展快速，台灣不再是打工目的地 ，假陸配真打工減少了；反觀台灣和越南的差距並沒有縮小，加上越配「顧家」的形象，多數越配是「真的」來結婚。孫明德表示，早期大陸女生聽到是台商台幹，都會很喜歡，但這十年她們已經看不上眼，在兩岸通婚這一塊上，台灣人確實已不再吃香。