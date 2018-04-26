兩岸通婚人數急速降低 近10年陸配減少快一半

2018-04-26 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



內政部統計，兩岸通婚人數急速降低，十年減少一半。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

東南亞外配增 去年8.5萬人超越陸配

儘管兩岸民間交流仍密切，但是兩岸通婚人數卻急速降低，內政部統計，2017年國人辦理結婚登記配偶為中國大陸人士者有7634人，十年減少一半，但是金馬地區居民與大陸人士結婚比率仍高，在馬祖每五對結婚就有一對是與對岸聯姻。

根據內政部統計處統計，2007年國人登記與大陸人士結婚者有1萬4721人，2008年起連續五年降至每年約1.2萬人，2015年首度低於萬人，至去年僅剩下7634人，約為2007年的一半。

反觀來自東南亞地區配偶，自2004年的1.8萬人逐年減少，往後的幾年都低於陸配人數，不過自2016年起又明顯增加，2017年達8569人，再度超越陸配人數，為12年來首次陸配人數少於東南亞外配人數。

東南亞配偶人數增加主要來自越南配偶，以2017年來說，新增的外籍配偶中以越南籍配偶的6076人為最多，其次是印尼籍807人。

台灣人與日本人結婚的情況多年來維持穩定，根據內政部統計，2016年辦理結婚登記的日籍配偶為952人，與2015年的923人差不多。

國人與外籍配偶結婚有明顯地域性差別，從數量來看，北部人與外國人結婚者較多，而且與大陸人結婚數也較與東南亞人士結婚數高；從比率來看，金馬地區因為「地利之便」，與大陸人士結婚比率最高。

以2017年來說，北部人與外籍人士辦理結婚登記的有1萬782人，其中與大陸人士結婚人數4053人，與東南亞人士結婚為3865人；中部、南部和東部與大陸人士結婚人數，則較與東南亞人士結婚數少。

若從比率來看，金馬地區是與外籍人士結婚比率最高的地區，主要原因是金馬地區和大陸通婚盛行，在金馬與大陸人士結婚比率占當地總結婚對數15%，馬祖更高達20%。內政部表示，金馬地區因地緣接近中國大陸的關係，當地的外籍配偶高達七成是大陸人士。