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勞保年金邁入第10年 逾百萬人領8千多億元

2018-04-26 12:35中央社 台北26日電

勞動部今天表示，勞保年金制度從98年開辦以來已邁入第10年，截至107年3月止，有超過110萬人請領，累計核付金額達新台幣8338億元。

勞動部勞工保險局今天發出新聞稿表示，為了保障退休勞工的經濟生活，政府在98年開辦勞保年金制度，迄今已邁入第10年，截至107年3月止，有超過110萬人請領，累計核付金額達新台幣8338億元。

勞保局說，目前107萬名正在請領勞保老年年金的勞工中，有113人因在94年7月勞退新制開辦後選擇勞退新制，與雇主合意結清勞退舊制年資並全額移入結清的退休金至新制個人專戶，故可併計舊制年資而提前符合勞工月退休金請領條件，同時月領勞保和勞退雙年金。

勞保局舉例，從事金融業超過35年的A先生，61歲時決定退休，經過勞保局試算，A先生的勞保年資有37年，平均月投保薪資為4萬4533元，每月可領到勞保年金金額2萬多元。

勞保局說，除此之外A先生在勞保新制開辦後選擇結清舊制年資，且將領到結清舊制退休金全額移入新制退休金個人專戶中，加上A先生在職期間個人另外提撥最高6%的自提退休金，讓他退休後每月合計可以領超過5萬元退休金。

勞保局表示，退休勞工選擇老年年金比例已由98年的67%提升至106年的80%，擇領年金的比例逐年提升，顯見大多數勞工朋友認同月領老年給付。

勞保局也指出，一次性老年給付易受通貨膨脹或投資不當等因素影響而提前耗盡，導致勞工年老後頓失依靠，呼籲勞工可以選擇月領老年年金。

退休金勞保年金勞動部
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