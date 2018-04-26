漁工上岸採果？漁民團體：漁工休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農業缺工太過嚴重，農委會提出讓漁工休漁期間上岸採果，短期協助農業勞務。漁民團體聞訊錯愕，認為漁工平時工作忙碌，一出海時間長，若不出海工作時，也並非「閒閒沒事做」，要去採果幫忙，制度、法令、實務上恐怕都有很多需要克服。圖為基隆正濱漁港。本報資料照／記者張芮瑜攝影 分享 facebook 農業缺工太過嚴重，農委會提出讓漁工休漁期間上岸採果，短期協助農業勞務。漁民團體聞訊錯愕，認為漁工平時工作忙碌，一出海時間長，若不出海工作時，也並非「閒閒沒事做」，要去採果幫忙，制度、法令、實務上恐怕都有很多需要克服。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，遠洋漁業聘雇的漁工約有1.5萬人，一次出海一年半載，是完全不可能去採果的；如果要調派，可能是近海漁業的漁工，但通常休漁期間可能需要修補漁具、養護漁船，甚至有的漁工會利用這段時間返鄉，忙得很。

南部某漁會總幹事私下表示，北部的燈火漁業比較有可能，有禁漁期與休漁期，但這段期間，漁工做什麼不知道，但以南部來說，根本不可能，漁業樣態因地區有別，不能以偏概全；他說，政策構想不錯，但是現階段法規卡住待解套，且漁工上岸到農場去工作，就屬於個別行動了，若離開逃跑，「要算誰的責任？」

高雄梓官區漁會總幹事張漢雄表示，漁工的薪資並不低，根據規定，漁工的薪資每個月2萬1004元，要保勞健保，每日要給200元餐費，總金額約3萬2000元到3萬3000元，若要返鄉，雇主仍要提供機票，若要兼採果，這其中有很多困難要克服。

一名在港口工作的漁民表示，實際上在港口，漁工出海回來都已經在岸上的加工廠工作了，尤其是漁船進港、大豐收的時候，周邊的加工廠也都動起來，港邊請工人都很難了，哪有閒置漁工可以去採果，他也說，有的加工廠對漁工非常好，額外的時薪都高達100多，有的近200元，漁工願意賺的月薪3、4萬的也有，這是漁港實際的樣態。

大樹鄉農會總幹事張清榮表示，今年玉荷包種植面積有1800公頃，預計產量將會比去年多2、3成，玉荷包將在下個月開始採收，產期集中僅20天，今年採收確實會有缺工的壓力；有人能來幫忙當然好，但是漁工來要住在哪裡？現在採收工1天要1200至1500元，且還要包午餐、飲料，漁工來幫忙要多少薪資，也要看看果園主人要不要接受這樣的條件，此外，捕魚和採果還是不太一樣，也要看農民的接受度如何。

雲林農業處長林慧如表示，這完全是天馬行空、沒跟地方討論就丟出來的政策，「完全沒有感同身受」。現在農業現場到處都是外籍勞工，抓到的話移工罰3萬遣返，農民罰15萬，不是天道酬勤嗎？怎麼我國政府是在「罰勤」？這幾天有從事農務的車輛發生車禍，78歲的阿嬤都因受傷看了實在辛酸無奈，何不讓農業縣是想試辦引進外勞，想這些政策，都無法實際解決農業現場缺工的困境。