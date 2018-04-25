教長首度會報 自詡科學家找最好教育方案

2018-04-25 18:08 中央社 台北25日電



教育部長吳茂昆上任後，今天第一次主持部務會報，會議開始他花了一些時間解釋，行政院長賴清德找他當教育部長，就是希望以「科學家」的角度思考，找出最好的培育方案。聯合報系記者曾吉松／攝影 分享 facebook 教育部長吳茂昆上任後，今天第一次主持部務會報，會議開始他花了一些時間解釋，行政院長賴清德找他當教育部長，就是希望以「科學家」的角度思考，找出最好的培育方案。

吳茂昆表示，全球暖化的環境下，悲觀的人認為，地球可能在20、30年後面臨大災難；另一方面科技進步，人工智慧（AI）可能在十幾年後，大量取代人類的工作。因此教育最重要的是，教下一代因應時代的需要，讓下一代瞭解未來會碰到什麼困境、必須具備哪些能力。

吳茂昆感性地說，其實很多困境，都是自己這一代造成的，要年輕人負責也不太對；反而是自己這一代有責任告訴年輕人，怎麼做比較好。

吳茂昆舉例，到西元2035年，路上可能已沒有汽油機車，全部改用電動車，在這樣的架構下該問的是，「現在出生的小孩還要學內燃機嗎？」可能要研究發電廠的需要，可能更需要瞭解電動車的運作模式，知道電池的原理。

另外，吳茂昆提到，國民教育和高等教育應分開來看，國教可以有一個架構（如課綱）來引導，但到了高教階段，20幾歲的年輕人已經相當獨立，「教育部的想法不見得比較好。」

吳茂昆說，教育部在高教要做的是合理分配經費，分配下去就不要管太多。台大有800、900個老師，帶幾萬個學生在做研究，能量絕對勝過教育部裡的幾百個公務員，「沒道理總要他們聽我們的，讓大學更多自主，應該是高教要做的事。」