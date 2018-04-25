親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

教長首度會報 自詡科學家找最好教育方案

2018-04-25 18:08中央社 台北25日電

教育部長吳茂昆上任後，今天第一次主持部務會報，會議開始他花了一些時間解釋，行政院...
教育部長吳茂昆上任後，今天第一次主持部務會報，會議開始他花了一些時間解釋，行政院長賴清德找他當教育部長，就是希望以「科學家」的角度思考，找出最好的培育方案。聯合報系記者曾吉松／攝影
分享
教育部吳茂昆上任後，今天第一次主持部務會報，會議開始他花了一些時間解釋，行政院長賴清德找他當教育部長，就是希望以「科學家」的角度思考，找出最好的培育方案。

吳茂昆表示，全球暖化的環境下，悲觀的人認為，地球可能在20、30年後面臨大災難；另一方面科技進步，人工智慧（AI）可能在十幾年後，大量取代人類的工作。因此教育最重要的是，教下一代因應時代的需要，讓下一代瞭解未來會碰到什麼困境、必須具備哪些能力。

吳茂昆感性地說，其實很多困境，都是自己這一代造成的，要年輕人負責也不太對；反而是自己這一代有責任告訴年輕人，怎麼做比較好。

吳茂昆舉例，到西元2035年，路上可能已沒有汽油機車，全部改用電動車，在這樣的架構下該問的是，「現在出生的小孩還要學內燃機嗎？」可能要研究發電廠的需要，可能更需要瞭解電動車的運作模式，知道電池的原理。

另外，吳茂昆提到，國民教育和高等教育應分開來看，國教可以有一個架構（如課綱）來引導，但到了高教階段，20幾歲的年輕人已經相當獨立，「教育部的想法不見得比較好。」

吳茂昆說，教育部在高教要做的是合理分配經費，分配下去就不要管太多。台大有800、900個老師，帶幾萬個學生在做研究，能量絕對勝過教育部裡的幾百個公務員，「沒道理總要他們聽我們的，讓大學更多自主，應該是高教要做的事。」

吳茂昆教育部高教
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

環團轟：行政院惡搞 國土計畫黑箱

2018-04-25 16:42

看「高鐵延伸屏東」 張善政：不該只看運量與財務

2018-04-25 15:15

鄭文燦稱保護藻礁始終如一 環團怒：背信忘義的證明

2018-04-25 15:09

評／如果沒人反對「神聖婚姻法」的話？

2018-04-25 14:32

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03

終結亂倒廢土！環保署擬全面在清運車上裝追蹤器

2018-04-25 11:32

麻疹疫情擴大 監委介入調查

2018-04-25 10:55

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

評／高藥價時代：進退兩難的「專利連結」

2018-04-25 09:39

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59

影╱度假打工救缺工 林聰賢：盼6月到位

2018-04-24 16:38

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

美軍B52飛近廣東 以戰斧飛彈攻擊航線回應中共武嚇

2018-04-25 15:26

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖

2018-04-25 13:27

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

「八百壯士」突襲立院 已有人爬過拒馬進入立院

2018-04-25 15:36

八百壯士護憲大遊行 指揮官：不惜動用武力！

2018-04-25 14:40

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

2018-04-25 17:25

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

學者：貪婪是人品操守問題 「快拿諾貝爾獎」也難改

2018-04-25 15:07

八百壯士強拆鐵拒馬衝撞立法院 現場一團亂

2018-04-25 16:33

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威 當退軍面前踢爆迷思

2018-04-25 11:12

國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大

2018-04-25 11:51

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相

2018-04-25 10:00

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊 已不適任教長

2018-04-25 11:26

反年改抗爭拒馬再現 林濁水：是反年改團體反得過當了

2018-04-25 12:15

陳亭妃客串演出觸法 NCC罰民視35萬元

2018-04-25 16:20

專利爭議延燒 柯志恩：吳茂昆想完美切割又露餡了

2018-04-25 14:56

陳家欽心疼退休警：年改若更好 他們怎會走上街頭

2018-04-25 10:21

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

多圖／八百壯士欲闖進立院 與警方爆激烈衝突

2018-04-25 16:48

八百壯士執行長 否認今晚將發動攻占立院

2018-04-25 12:16

影／軍改公聽會 八百壯士：荒謬年改是總統的態度嗎？

2018-04-25 12:25

國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己

2018-04-25 09:41

【重磅快評】請高瞻遠矚的潘孟安來當交通部長

2018-04-25 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top