擬開放漁工補農業缺工 許銘春：要修法

2018-04-25 16:26 中央社 台北25日電



勞動部長許銘春上午出席全國職安健康周大會暨長照簽署活動， 宣示三年減災。記者林俊良／攝影 分享 facebook 為了補農業缺工，農委會主委林聰賢規劃，5月起讓休漁期的外籍漁工打工。對此，勞動部長許銘春表示，此事涉及修正「就業服務法」，將再跟農委會討論。

農委會主委林聰賢昨天進一步指出，盼5月讓休漁期的外籍漁工打工、6月試辦越南等4國各200名青年來台渡假打工。

勞動部長許銘春今天參加全國職場安全健康週大會暨長照產業健康伙伴簽署活動時受訪表示，這個部分牽涉到修正就業服務法。

許銘春表示，外勞基本上只能有一個雇主，利用閒置的漁業人力來從事農作，當然是解決農業缺工的問題，但因牽涉到修法，今天會再跟農委會討論。

勞動部次長施克和今天在勞動部與農委會開會後受訪說，根據就業服務法的規定，外籍勞工只能有一位雇主，因此若想要讓漁工在休漁期打工，一定要修就業服務法。

施克和表示，目前則是朝著透過修改漁工的工作許可，讓漁工仍在同一雇主的原則下，休漁期可以務農進行討論。

施克和說，由於修改工作許可是否會涉及修法，目前有不一樣的意見，兩週內農委會跟勞動部會再開會討論，不過他認為即使要開放，一定會管制開放的數量。

至於是否可以在今年5月上路，施克和說，在法制跟管理層面上面，看不出來有5月上路的可能。