親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

疲勞駕駛釀3死 他直言主因是「台人劣根性」

美軍B52飛近廣東 以戰斧飛彈攻擊航線回應中共武嚇

擬開放漁工補農業缺工 許銘春：要修法

2018-04-25 16:26中央社 台北25日電

勞動部長許銘春上午出席全國職安健康周大會暨長照簽署活動， 宣示三年減災。記者林俊...
勞動部長許銘春上午出席全國職安健康周大會暨長照簽署活動， 宣示三年減災。記者林俊良／攝影
分享
為了補農業缺工，農委會主委林聰賢規劃，5月起讓休漁期的外籍漁工打工。對此，勞動部長許銘春表示，此事涉及修正「就業服務法」，將再跟農委會討論。

農委會主委林聰賢昨天進一步指出，盼5月讓休漁期的外籍漁工打工、6月試辦越南等4國各200名青年來台渡假打工。

勞動部長許銘春今天參加全國職場安全健康週大會暨長照產業健康伙伴簽署活動時受訪表示，這個部分牽涉到修正就業服務法。

許銘春表示，外勞基本上只能有一個雇主，利用閒置的漁業人力來從事農作，當然是解決農業缺工的問題，但因牽涉到修法，今天會再跟農委會討論。

勞動部次長施克和今天在勞動部與農委會開會後受訪說，根據就業服務法的規定，外籍勞工只能有一位雇主，因此若想要讓漁工在休漁期打工，一定要修就業服務法。

施克和表示，目前則是朝著透過修改漁工的工作許可，讓漁工仍在同一雇主的原則下，休漁期可以務農進行討論。

施克和說，由於修改工作許可是否會涉及修法，目前有不一樣的意見，兩週內農委會跟勞動部會再開會討論，不過他認為即使要開放，一定會管制開放的數量。

至於是否可以在今年5月上路，施克和說，在法制跟管理層面上面，看不出來有5月上路的可能。

農委會勞動部打工
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

環團轟：行政院惡搞 國土計畫黑箱

2018-04-25 16:42

看「高鐵延伸屏東」 張善政：不該只看運量與財務

2018-04-25 15:15

鄭文燦稱保護藻礁始終如一 環團怒：背信忘義的證明

2018-04-25 15:09

評／如果沒人反對「神聖婚姻法」的話？

2018-04-25 14:32

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03

終結亂倒廢土！環保署擬全面在清運車上裝追蹤器

2018-04-25 11:32

麻疹疫情擴大 監委介入調查

2018-04-25 10:55

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

評／高藥價時代：進退兩難的「專利連結」

2018-04-25 09:39

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59

影╱度假打工救缺工 林聰賢：盼6月到位

2018-04-24 16:38

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

2018-04-24 11:03

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

美軍B52飛近廣東 以戰斧飛彈攻擊航線回應中共武嚇

2018-04-25 15:26

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖

2018-04-25 13:27

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

八百壯士護憲大遊行 指揮官：不惜動用武力！

2018-04-25 14:40

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

「八百壯士」突襲立院 已有人爬過拒馬進入立院

2018-04-25 15:36

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51

共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威 當退軍面前踢爆迷思

2018-04-25 11:12

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相

2018-04-25 10:00

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊 已不適任教長

2018-04-25 11:26

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大

2018-04-25 11:51

學者：貪婪是人品操守問題 「快拿諾貝爾獎」也難改

2018-04-25 15:07

堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

陳家欽心疼退休警：年改若更好 他們怎會走上街頭

2018-04-25 10:21

國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己

2018-04-25 09:41

吳茂昆開公司爭議 東華校長：專利權屬東華不容置疑

2018-04-25 11:46

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59

退警陳抗脫序行為 警署與北市警局將從嚴究辦

2018-04-24 17:45

八百壯士執行長 否認今晚將發動攻占立院

2018-04-25 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top