鄭文燦稱保護藻礁始終如一 環團怒：背信忘義的證明

2018-04-25 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署預計27日召開第3次專家會議，但卻不開放旁聽，桃園市長鄭文燦今透過新聞稿聲明，稱保護藻礁態度「始終如一」，認為「環團扭曲的聲音不影響市府對保育的決心」，讓環團忍無可忍，怒批鄭文燦是「背信忘義的最好證明」。

桃園市新聞處新聞稿指出，鄭文燦當選市長後，對於2014年簽署保護「觀新藻礁」聲明，投入大量人力和預算，包括成立跨局處「藻礁保育專案小組」、規劃利用永興垃圾掩埋場興建「藻礁生態教室」、成立「藻礁巡護隊」，推動「桃園藻礁污染源督察管制計畫」，3年內罰款已超過2億5000萬元，重大違規也予以勒令停工停業。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，過去2014年環團為抗議桃縣府縱容亞東石化，在觀音鄉大堀溪出海口進行臨時碼頭工程，大肆破壞藻礁生態，當時市長候選人鄭文燦也聲援環團，批吳「放任建商粗暴」，還承諾「我當市長後會推出海洋白皮書保護藻礁」。

市府指出，去年12月提出《桃園市海岸保護白皮書》，今年3月15日創舉成立全國地方政府唯一「海岸管理處」，積極保護許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等桃園的四大海岸生態亮點。

潘忠政表示，鄭文燦提出的「海洋白皮書」，裡頭竟獨漏大潭藻礁，過去和環團並肩，批評吳志揚漠視觀音大堀溪出海口的藻礁，該區的藻礁地層並沒有那麼明顯，表面是沙子和礫石覆蓋，是因為被挖出來才看到，「但觀音大潭藻礁非常明顯，整片全都是」，怒批鄭文燦「是不是連大潭藻礁都沒親眼看過」。