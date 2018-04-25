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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

評／如果沒人反對「神聖婚姻法」的話？

2018-04-25 14:32聯合新聞網 鳴人堂

最近有些與宗教相關的政治事件，其中最引人注目的，是宗教團體領頭發動的「反同三公投...
最近有些與宗教相關的政治事件，其中最引人注目的，是宗教團體領頭發動的「反同三公投」。 圖／聯合報系資料照
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