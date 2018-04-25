親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台灣鐵道暨國土規劃學會從數據對比2015年與2005年，六都、西部縣與東部縣的支...
台灣鐵道暨國土規劃學會從數據對比2015年與2005年，六都、西部縣與東部縣的支出變化。圖／台灣鐵道暨國土規劃學會提供
分享

高鐵南延屏東持續延燒，行政院前院長張善政昨晚在臉書發文表達「看高鐵延伸屏東，應有更高眼界」，張善政舉例，去年某次他到屏東潮州，搭高鐵到左營站後，再搭朋友座車近50分鐘才抵達，相較台北到左營高鐵單程只花95分鐘，左營、潮州這段路的時間效率不成比例，也讓張善政認為高鐵南延案應納入區域均衡發展、一日生活圈等因素，跳脫以往以運量估算票價、回收投資的層次，甚至延伸潮州而非屏東市也值得考慮。

對此，台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲直言「高鐵不是任意門」，若人人都希望車站開在家門口、並以個人經驗來判斷是否支持屏東南延，那麼，高鐵台北站開車到新北市林口，走國道也需花費50分鐘，「林口是否也要新增高鐵站？」

鄭羽哲近來也在臉書「台灣鐵道暨國土規劃學會」社團發文分析，ㄧ個成功的交通運輸建設，絕非是興利於民的保證。他指出，從前瞻計畫開始紛擾的高鐵延伸屏東案，學會認同屏東政府本於地方父母官知心，爭取地方建設無可厚非，但或許已過度集中在「爭取高鐵延伸到屏東」之議題，反而忽略了爭取運用各種交通運具建設來整合解決問題，尤其應考慮旅客與當地民眾需求。

他指出，交通運輸系統只是輔助，應從產業聚落來規劃，讓旅客能願意花得多、業者又能賺更多，才是人民之福。

台灣鐵道暨國土規劃學會依據全國統計資料系統、並同時比對近年來各項運輸系統的通車期，發現對於工商業條件相對較弱勢的縣市，每當更便利的運輸系統通車，雖可帶來更佳的營運收入的成長幅度，但伴隨著也可能帶來更大幅度的支出。如此一來，交通運輸系統的打通，只是把經濟強勢的支出條件灌入經濟弱勢的縣市，對於原本在當地生活的民眾，是好？還是壞？

鄭羽哲分析，從數據對比2015年與2005年，六都、西部縣與東部縣的支出變化，可發現僅有雙北、花蓮是收入成長幅度大於支出成長幅度，以及南投是收入降幅小於支出降幅。其餘縣市，交通運輸變得越便利，收支的波動情形就越明顯，尤其以雪隧打通後的宜蘭縣為例，雖然收入成長16%、但支出亦成長27%，若以當地生活的民眾而言，面對的是在薪水漲幅不大的情況下，面對更大的支出漲幅。雪隧對宜蘭子弟的便利性，讓青壯年人口持續往台北移動，導致宜蘭縣更為空洞化。

鄭羽哲表示，無論高鐵是否南延屏東市，學會都建議縣府應考量的重心，並非是高鐵是否延伸，而是如何為北屏東都會區創造更多商業活動提高收入的機會，讓屏東的子弟有機會回鄉創造更多效益。否則，若沒有產業政策配合，南延屏東據目前全球城市的普遍發展經驗，運輸系統只會帶走更多的屏東青壯年人口，並不會讓屏東在地人有更好的生活、有更有前景的未來。即便高鐵延伸了，屏東子弟還是要旅外奮鬥，於年節假日返鄉時，反要如宜花東遊子般與觀光人潮共同搶票。

鄭羽哲表示，高雄、屏東兩縣市的組合，不僅是運輸人群的「客運」，也要能把高屏地區最獨特的產品「物流」運輸到四方，建構客、貨運都能便捷移動，能保持鮮度，能有效降低運送成本，是高屏地區運輸系統在全國區域獨特的差異特性。

他指出，每個地方的鄉親，都希望年輕人能回到家鄉打拚，也希望在當地擁有更好的生活，同時不會增加太多的生活成本。這些條件，無法單靠任何運輸系統的延伸達成，地方政府應站在「為民興利」的角度，多方面爭取適合當地民眾需求。

高鐵張善政鐵道
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

終結亂倒廢土！環保署擬全面在清運車上裝追蹤器

2018-04-25 11:32

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

台酒招考系統出包 23位受影響考生退費但不進入二試

2018-04-25 12:09

機師控滑行道破爛 桃機聲明回應：109年底將可徹底解決

2018-04-25 13:12

麻疹疫情擴大 監委介入調查

2018-04-25 10:55

評／高藥價時代：進退兩難的「專利連結」

2018-04-25 09:39

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59

影╱度假打工救缺工 林聰賢：盼6月到位

2018-04-24 16:38

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

2018-04-24 11:03

大開民主倒車？環署拒環團參加觀塘藻礁專家會議

2018-04-24 10:49

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊 已不適任教長

2018-04-25 11:26

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局

2018-04-24 16:46

侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相

2018-04-25 10:00

共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威 當退軍面前踢爆迷思

2018-04-25 11:12

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

陸軍採購M1A2戰車案 可望復活

2018-04-24 14:17

國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己

2018-04-25 09:41

陳家欽心疼退休警：年改若更好 他們怎會走上街頭

2018-04-25 10:21

退警陳抗脫序行為 警署與北市警局將從嚴究辦

2018-04-24 17:45

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top