親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

吳茂昆爭議 陳良基：專利所有權屬學校 已訂利益迴避條款

2018-04-25 11:14聯合報 記者林良齊╱即時報導

陳良基。聯合報系資料照
陳良基。聯合報系資料照
分享
近來教育部長吳茂昆透過友人在美國成立公司再申請專利一事遭爆出後，引發多起爭議，科技部長陳良基今天表示，有些學校申請專利時因單位要出錢，但無法確定其價值，可以由發明人申請專利後再轉讓給學校，有不同程序的作法。

陳良基表示，發明產出的利益，特別是新創，因為新創前面一開始做的時候大家可能覺得風險高，不見得會成功，大家會對判斷利益低，但可能等到後面有很大利益時大家再來搶利益，其實是一體的兩面，公開的過程無法預估會有多大利益的產生，這個技術會有多少利益產生。

陳良基說，因此專利的發明人不應該去決定技術的價錢，發明人是各校的研發團隊，所有權應該是各學校，而科技部在去年修改科技基本法並在今年公告利益迴避的條款，讓大家有所依循。

陳良基也說，因為申請專利學校要出錢，有些單位無法判斷是否要付錢，「各校作法不同」，如果學校不確定、學校也沒有錢可以出，另為的作法就是由發明人先申請專利後再轉讓給學校，有不同程序的作法來處理。

至於吳茂昆赴美國再申請專利是否合理？陳良基說，這個要照不同的案例去判定，還是要去了解前因後果，不同的智慧財產權處理，但如果利益相關處理得好，學校可以有權宜的作法。

專利陳良基吳茂昆
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

吳茂昆開公司爭議 東華校長：專利權屬東華不容置疑

2018-04-25 11:46

國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己

2018-04-25 09:41

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

教部：吳茂昆在師沛恩公司沒職稱 僅提供技術

2018-04-25 01:10

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊已不適任教長

2018-04-25 11:26

吳茂昆稱無菌室內控制綬草 其實栽培技術是從這裡來的

2018-04-25 10:57

吳茂昆是施沛恩股東？ 教團：政府應調查清楚

2018-04-25 10:41

查吳茂昆不法爭議 監委：最快下個月調查報告出爐

2018-04-25 10:25

綬草專利爭議 監委申請調查

2018-04-25 01:05

上任後爭議多 全教總：吳茂昆應暫停辦公

2018-04-25 00:59

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

藍營直指吳茂昆是公司管理人

2018-04-24 14:23

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

吳茂昆是發明人？律師引判決：光提點子不算

2018-04-24 14:16

教長開公司疑雲／東華已獲美專利 師沛恩為何又申請？

2018-04-24 14:12

教長是美公司成員 教部：無職稱 僅提供技術

2018-04-24 14:10

以校方專利開公司 李艷秋：東華不知情 吳茂昆就是剽竊

2018-04-24 13:24

吳茂昆自稱是發明人 何謂發明人？

2018-04-24 12:44

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

影／藍委批吳茂昆東華校長任內美國開公司大陸搞專利

2018-04-24 11:52

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21
看更多

熱門文章

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

侯友宜與新北藍議員合照 全程直播大曝光

2018-04-24 11:53

影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局

2018-04-24 16:46

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

高鐵南延引論戰 屏東縣府：要公平不要傲慢歧視

2018-04-24 11:53

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

陸軍採購M1A2戰車案 可望復活

2018-04-24 14:17

記者被打要提告 退警包圍衝撞中正一分局

2018-04-24 11:50

退休警消反年改 不滿警方一度包圍中正一分局

2018-04-24 12:08

警消加薪吃不到都是騙局？退休警：抗議不會停止

2018-04-24 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top