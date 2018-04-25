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「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59聯合報 記者胡宥心╱即時報導

圖台灣菸酒公司南投酒廠酒窖。 聯合報系資料照
圖台灣菸酒公司南投酒廠酒窖。 聯合報系資料照
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台灣菸酒公司今年3月招考新進人員，本月23日放榜出現重大瑕疵，考生投訴，自己上午查成績，加總後能夠進入複試，未料系統突然關閉，下午再查發現進入複試成績提高了，自己分數也變了，自己成了「上午上榜，下午落榜」。民進黨立委劉建國痛批台酒把招考當兒戲，簡直離譜。

對此，負責招考系統的松盟科技公司執行董事解宗沛表示，這次是因為他們公司系統出包，造成考生權益受損，6723位考生中，通過二試有267人，其中受影響48人，25位修正成績後進入二試， 影響較大的是另外23位原本上榜變落榜，他們全權負責，已經向受影響考生道歉並且退費。

解宗沛解釋，主要因為考試命題老師在筆視會給一份「參考答案」，讓考生考試後參考後提出疑義申請，最後有四位老師討論考生提出的答案疑義，擬出最後的「標準答案」。考生分數批改應該以「標準答案」為主，結果系統出包把「參考答案」作為批改分數依據，導致4月23日九點放榜時，考生的分數的適用「參考答案」作為依據，他們一發現出錯，立刻關閉系統修正，才會有考生「上榜變落榜」、「落榜變上榜」。

解宗沛說，通過二試的267人中，有48人受影響，23位本來排名可以進入二試，改用「標準答案」打分數後落榜了，他強調，這次失誤責任在他們，但沒影響考生作答的能力。

台灣菸酒公司總經理曾俊凱說，他們過去都委託金融研訓院招標考試，今年他們不再招標，才對外公開由松盟科技公司辦理，現在系統出包影響考生權益，尤其是23位上榜變落榜的考生，已經公開考卷全面讓他們查詢，減少他們有疑義。對於松盟公司出包，也會按照契約走，會根據規定做出懲處，減價扣款總招標金額的20％，加一倍違約金。

劉建國台酒
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