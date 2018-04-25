親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任

2018-04-25 09:58聯合報 記者程平╱即時報導

台灣高鐵 圖/ 台灣高鐵公司提供
台灣高鐵 圖/ 台灣高鐵公司提供
分享

為了爭取高鐵延伸到屏東，民進黨立委莊瑞雄以東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼為例，強調高鐵延伸的效益，沒想到被行政院長賴清德以「所以不只高鐵要南延，還要再加一個迪士尼？」給四兩撥千斤。

不過行政院前院長張善政卻在臉書以『看「高鐵延伸屏東」應該有更高的眼界』為題貼文，認為高鐵延伸屏東，本就也應該納入前述區域均衡發展、一日生活圈的因素一起評估，跳脫以運量估算票價、回收投資的層次。

張善政並認為，讓國境之南的屏東民眾，與其他地區民眾享有一樣的運輸方便與水準，應該是一個自許先進國家應該扛起的責任。

張善政貼文如下：

看「高鐵延伸屏東」應該有更高的眼界

去年因為一位來自屏東摯友的長輩過世，我去他屏東潮州家裡的靈堂致意。搭高鐵到左營以後，再搭朋友座車近50分鐘抵達。回程他送我到潮州車站，再搭台鐵到左營高鐵站轉車，又花費將近一小時。比起台北到左營高鐵單程只花95分鐘，左營到潮州這段路時間效率實在不成比例。我不禁想像，我這位好友在老人家病危的時候，心焦如焚由台北趕回潮州家裡探視照料，是多麼辛苦的行程。

近日交通部審議高鐵南伸屏東，結果是要高鐵局補充運量資料再審。交通部與高鐵局在其權限內，也僅能在運量上做文章。若要引導出正面結論，運量不免要往樂觀面去估算，數字可能就會失真。但這要通車以後才能驗證，萬一屆時發現入不敷出，又能如何？這無疑是落入當初高鐵建設時一樣的問題，樂觀估算的運量並未實現，因此高鐵BOT虧損，最後政府必須介入，讓原始股東減資，再開放外界投資。事實上，高鐵早已非國人曾向全世界引以為傲「全球最大的BOT案子」。

高鐵營運多年，早已變成台灣民眾在西部日常旅行一部份。高鐵實現了一日生活圈、均衡區域發展，這些無形效益當初都沒有估在財務規劃裡。今天再看高鐵延伸屏東，本就也應該納入前述區域均衡發展、一日生活圈的因素一起評估，跳脫以運量估算票價、回收投資的層次。主政單位，應該是國發會，用國家建設的整體策略眼光評估，而非交通部僅看運量與建設的財務層次。甚至，是否可以延伸到潮州而非屏東市，也值得考慮。

當初高鐵建設的時候，似乎是運輸的奢侈品，是否值得投資都曾有過爭議。但是國家進步到今天，人人都可以負擔搭乘高鐵，沒有人會質疑高鐵建設的必要性。國境之南的屏東民眾，他們也應該與其他地區民眾享有一樣的運輸方便與水準。高鐵既已非將本求利的BOT案，就不該只看運量與財務，應該視為國家延伸高級基礎建設的一部份，是一個自許先進國家應該扛起的責任。

高鐵香港迪士尼張善政
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」

2018-04-25 10:59

終結亂倒廢土！環保署擬全面在清運車上裝追蹤器

2018-04-25 11:32

評／高藥價時代：進退兩難的「專利連結」

2018-04-25 09:39

學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59

影╱度假打工救缺工 林聰賢：盼6月到位

2018-04-24 16:38

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

2018-04-24 11:03

大開民主倒車？環署拒環團參加觀塘藻礁專家會議

2018-04-24 10:49

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

侯友宜與新北藍議員合照 全程直播大曝光

2018-04-24 11:53

影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局

2018-04-24 16:46

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

高鐵南延引論戰 屏東縣府：要公平不要傲慢歧視

2018-04-24 11:53

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

陸軍採購M1A2戰車案 可望復活

2018-04-24 14:17

記者被打要提告 退警包圍衝撞中正一分局

2018-04-24 11:50

退休警消反年改 不滿警方一度包圍中正一分局

2018-04-24 12:08

警消加薪吃不到都是騙局？退休警：抗議不會停止

2018-04-24 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top