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學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」

2018-04-24 22:59聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

高鐵是否南延再掀論戰，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏東人要的是交通平權，不是傲慢...
高鐵是否南延再掀論戰，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏東人要的是交通平權，不是傲慢的歧視。 記者翁禎霞／攝影
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交通部審議高鐵南延到屏東的可行性評估報告，再引發高鐵論戰，對會中有學者主張直接把「高鐵『左營站』改名成『高屏站』」。

屏東縣長潘孟安昨表示震驚與遺憾，認為此話嚴重傷害屏東人對交通平權的期待。地方人士嘆，中央「重北輕南」的現象並未改善。

交通部前天審議高鐵南延屏東的可行性評估報告，會中決議將再補充資料後擇日再審，與會的淡江大學運輸管理系教授張勝雄屢次以票箱收入、運量不足等疑慮質疑高鐵南延，讓屏東縣政府昨天開記者會反擊。

屏縣府發言人黃建嘉轉述潘孟安的話說，屏東縣要的是真正的交通平權及實際交通便利，不是傲慢言論的歧視，如果照張教授的邏輯，是不是把全台的大學都改名為「台大」，那就人人都唸「台大」了？

他說，屏東縣有83萬人口，是六都之外的第二大縣，目前台鐵運量不斷創新高，去年已達850萬人次，這樣的運量已足夠承載未來的屏東高鐵站，何況還有產業開發等帶動。

黃表示，當年高鐵要在雲林等地設站時，張勝雄也曾說「這會是壓垮高鐵的最後一根稻草」，但事實證明，高鐵的整體運量一再攀升；屏東要求的只是「公平對待」，當初如何考量苗栗、彰化等站，請以相同標準看待屏東。

台北有公車、捷運、鐵路，就分別設了板橋、台北及南港三個高鐵站，屏東人只是要求高鐵跨過高屏溪，不要再把屏東排除在重大交通建設之外，國家的交通建設需要的是更前瞻的規畫。

爭取高鐵到屏東聯盟也發表聲明，指學者觀點嚴重忽視財務報表背後長期「重北輕南」的現象，如果不是過去政府的重北輕南，漠視南台灣發展，學者怎麼會如此輕易說出「不可行」。

高鐵潘孟安
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