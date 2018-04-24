龍應台新書談生命課題 向母輩致敬

2018-04-24 20:07 中央社 台北24日電



作家龍應台。 聯合報系資料照 分享 facebook 作家龍應台出版新書「天長地久：給美君的信」，是向女性致敬的書，以給母親應美君的19封信，穿插紀錄戰亂和離散的圖文，談生命這堂課。她今天說，事實上，這本書寫了30年。

龍應台今天在新書發表會說，這本書表面上寫了一年半，事實上是寫了30年。是對母輩的陪伴和目送，表達對女性的疼愛、不捨和緩慢的道別。

她回溯30年來，在人生不同階段做的人生筆記，隨著人生旅途往下走，分別是「孩子你慢慢來」、「親愛的安德烈」、「目送」以及「大江大海一九四九」，4本筆記算是為「天長地久：給美君的信」做準備。

龍應台2017年8月移居屏東潮州，在那之前，她每2週回潮州一次，但見母親失智，一次在禁語行禪時，頓時決定放下一切，回鄉陪93歲的老媽媽，是「此刻人生最重要的事」。

龍應台開始寫信，她說，「天長地久：給美君的信」是向女性致敬的書；也是因她醒悟到，面對老、病、死的議題，自己太晚學習，生命這堂課實在上得太少。

她決意要對中年讀者說，我們來談吧；對年輕讀者說，你再不開始就遲了。

她說，30歲的兒子跟她提議死後做個墳時，她當下五雷轟頂，因為回想到，她在兒子這個年紀時根本沒想過父母。

龍應台表示，談論和分享生命的課，希望能讓更多人意識到生命不斷往前走，進而對生命能有全觀的體會和認識，那就是成熟，讓人找到自己的位置。

回鄉陪伴母親，母親已無法回應女兒的提問。龍應台說，她思索到底從父母輩學到什麼價值，體會到啟發她的是美君世代整體生命過程。

天下雜誌出版指出，「天長地久：給美君的信」昨天上市，銷售已破萬本。