親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

千萬霸王級賓士露營車現街頭 網驚：車主幹大事

龍應台新書談生命課題 向母輩致敬

2018-04-24 20:07中央社 台北24日電

作家龍應台。 聯合報系資料照
作家龍應台。 聯合報系資料照
分享
作家龍應台出版新書「天長地久：給美君的信」，是向女性致敬的書，以給母親應美君的19封信，穿插紀錄戰亂和離散的圖文，談生命這堂課。她今天說，事實上，這本書寫了30年。

龍應台今天在新書發表會說，這本書表面上寫了一年半，事實上是寫了30年。是對母輩的陪伴和目送，表達對女性的疼愛、不捨和緩慢的道別。

她回溯30年來，在人生不同階段做的人生筆記，隨著人生旅途往下走，分別是「孩子你慢慢來」、「親愛的安德烈」、「目送」以及「大江大海一九四九」，4本筆記算是為「天長地久：給美君的信」做準備。

龍應台2017年8月移居屏東潮州，在那之前，她每2週回潮州一次，但見母親失智，一次在禁語行禪時，頓時決定放下一切，回鄉陪93歲的老媽媽，是「此刻人生最重要的事」。

龍應台開始寫信，她說，「天長地久：給美君的信」是向女性致敬的書；也是因她醒悟到，面對老、病、死的議題，自己太晚學習，生命這堂課實在上得太少。

她決意要對中年讀者說，我們來談吧；對年輕讀者說，你再不開始就遲了。

她說，30歲的兒子跟她提議死後做個墳時，她當下五雷轟頂，因為回想到，她在兒子這個年紀時根本沒想過父母。

龍應台表示，談論和分享生命的課，希望能讓更多人意識到生命不斷往前走，進而對生命能有全觀的體會和認識，那就是成熟，讓人找到自己的位置。

回鄉陪伴母親，母親已無法回應女兒的提問。龍應台說，她思索到底從父母輩學到什麼價值，體會到啟發她的是美君世代整體生命過程。

天下雜誌出版指出，「天長地久：給美君的信」昨天上市，銷售已破萬本。

龍應台失智
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00

你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

2018-04-24 11:03

大開民主倒車？環署拒環團參加觀塘藻礁專家會議

2018-04-24 10:49

勞團五一遊行 拚公投

2018-04-24 00:22

同婚平權公投 八萬人連署

2018-04-24 00:19

酸民隱身鍵盤後小心觸法 網路霸凌言論可強制下架

2018-04-24 00:01

高鐵南延卡關 運量財務遭質疑

2018-04-23 23:55

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

高鐵南延審議攻防 屏東：請聽見屏東的聲音

2018-04-23 20:43

高鐵延伸屏東無解 將擇期再審

2018-04-23 19:41

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

北市長選舉變天？姚立明：柯文哲輸的機率越來越大

2018-04-24 10:35

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21

獨／東華已取得美國專利 吳茂昆公司又申請美國專利

2018-04-24 09:52

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

鋭捷專案露曙光 軍方高層支持陸軍採購M1A2戰車

2018-04-24 10:02

扁爆料 總統府內有人下注蘇貞昌贏新北

2018-04-23 23:28

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

李昌鈺談新北市長選舉 讚侯友宜是「好的人選」

2018-04-24 11:08

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

憲警無預警封公園路 家長：有路可以走去上學嗎？

2018-04-24 10:22

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

大鵬狂想曲結束 漢光演習回歸兩岸現有兵力

2018-04-24 10:35

新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎

2018-04-24 00:36

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39

現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00

童仲彥今公布走路工證據 姚文智：就當走路踩到狗屎

2018-04-24 11:05

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

賴清德跳下戰北市？綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律

2018-04-24 00:32

人數比原住民還多！政壇「新」勢力65萬票倉 你搶不搶？

2018-04-24 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top