副總統：志工服務青年都是台灣愛心大使

2018-04-24 17:08 中央社 台北24日電



副總統陳建仁今天表示，教育部與非營利組織合作，推動青年從事長期志工計畫，鼓勵青年長期蹲點，將服務能量從台灣擴散到世界各地，相信這些青年都是台灣的愛心大使。聯合報系記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 副總統陳建仁今天表示，教育部與非營利組織合作，推動青年從事長期志工計畫，鼓勵青年長期蹲點，將服務能量從台灣擴散到世界各地，相信這些青年都是台灣的愛心大使。

陳副總統今天下午接見第25屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖「傑青獎」得獎代表。他於致詞時說，「傑青獎」的選拔目的，在於鼓勵大專校院學生參與服務性社團、投入社會公益活動，藉此表揚活動激發同學們服務社會的熱忱，並激發更多青年加入志願服務的行列。

副總統表示，社團活動不但是學校教育的重要領域，更是培養學生健全人格不可或缺的一環，尤其從事社會服務活動，除了能夠學習彼此互相幫助，腦力激盪出最好的策略幫助他人，更必須要有堅定的信念、無比的愛心及智慧，才能克服種種困難，讓自己成長，也使周遭的人得到照顧。

副總統指出，教育部去年補助74所大專校院419個社團近8000位同學，到379所中小學校，帶領學生進行整年度社團活動；另外，也補助超過1000個營隊活動、近2萬5000名大專校院志工，到偏遠學校服務6萬3000多位中小學學生參與營隊。

副總統說，看到大專校院同學們無私投入，深刻感受到青年朋友助人的熱忱，他相信年輕人透過服務過程的反思與回饋，一定能增進自身的能力，提升自我價值的認同，更重要的，是對社會和諧產生認同並傳播愛心。

副總統進一步指出，為了鼓勵青年參與志願服務活動，教育部每年都有補助青年志工自組團隊，主動瞭解及發掘在自己身邊真正需要服務的地方，並透過創意規劃，以具體行動投入服務，像去年，就有超過2萬5000名青年參與志願服務。

談及政府鼓勵青年投入海外志願服務，副總統表示，教育部已成立「青年海外和平工作團」，去年補助92個大專校院及非營利組織青年團隊共計971名青年志工，前往泰國、緬甸、柬埔寨、尼泊爾、薩爾瓦多、史瓦濟蘭等20個國家服務。

副總統指出，教育部並與非營利組織（NGO）合作，推動青年從事長期志工計畫，鼓勵青年長期蹲點，提供連續性的服務，將青年的服務能量，從台灣擴散到世界各地，讓全世界都看得到台灣。他相信，在座的得獎代表都是台灣的愛心大使。

最後，副總統期許所有獲獎的青年朋友們，能持續運用本身所學，傳遞專業知識，發揮影響力，將服務奉獻精神帶到世界的每一個角落，用青年的力量來改變世界，並帶來光明、溫暖及希望。