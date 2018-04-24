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陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

五四校慶前夕，北京大學強壓「狼師性侵案」

評／宗教團體繞過政治獻金法 會造成甚麼惡果？

2018-04-24 13:00聯合新聞網 鳴人堂

台灣已有越來越多的宗教團體堅持把自身的道德觀點或信仰立為法律，並用來禁止、排除不...
台灣已有越來越多的宗教團體堅持把自身的道德觀點或信仰立為法律，並用來禁止、排除不同信仰者的基本權利。 圖／聯合報系資料照
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不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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