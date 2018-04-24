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藻礁專家會議 不開放旁聽 全程直播

2018-04-24 14:25聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

環保團體今天前往環保署抗議本周五的觀塘藻礁專家會議不開放環團、民間團體進入參與，...
環保團體今天前往環保署抗議本周五的觀塘藻礁專家會議不開放環團、民間團體進入參與，譴責剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，讓最會溝通小英政府蒙羞。 記者高彬原／攝影
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新北市深澳電廠爭議未解，另一個環團關注的觀塘工業區審查仍如火如荼進行，環團今天前往環保署抗議本周五的觀塘藻礁專家會議不開放環團、民間團體進入參與，但環保署表示會採全程直播。

環團抗議：開民主倒車

環團一早前往環保署，戴起口罩手打「X」，諷刺環保署在觀塘案要環團靜默不出聲，大開民主倒車；之後喊起口號「我很乖、給我旁聽」，抗議環保署本周27日專家會議延審，不開放環團參與發言。

環保署表示，召開觀塘工業區專家會議，是今年1月23日回應民間團體提出的召開專家會議的要求，環保署也已經分別在今年3月23日及4月13日召開，但民間團體發言踴躍，讓專家討論縮限，因此今天加開第2次延續會議，27日將不開放民間團體入場發言，但會議全程直播，希望保留觀塘藻礁專家會議專業討論空間。

專家籲開大門走大路

東海大學生科系特聘教授林惠真表示，專家會議的目的，本來就應該讓各界做充分的溝通、解釋，環保署做出不讓公民團體進入會議的決議，另一方面也是危害參加會議的專家委員，對於研究生態的專家來說，並不公平，呼籲環保署應該開天窗說亮話，開大門走大路。

桃園在地聯盟理事長巫秀千認為，環保署無法回應環團提的程序問題，因此4月27日的藻礁專家會議不讓民間團體參與僅直播，認為環團不理性，用拒絕公民團體參與當作處罰，糟蹋環境正義的真締。

3月20日政務委員張景森接受「POP搶先報」黃光芹專訪時公然說謊，受訪時說「環團太誇張，把藻礁說成全世界最大的生態」、「20幾公里只有4.5公里的觀新藻礁生態最完整，其他區域都不行」、又說「中油的替代方案已經和環團溝通並獲得環團理解」，這些言論今天也引起環團不滿，環團反問「到底是獲得哪個環團理解？」。

巫秀千說，去年12月7日環團、中油、張景森都到現場現勘，他現場親眼所見一級柴山多杯孔珊瑚和許多螃蟹、螺類，親眼所見豐富生態系，卻在廣播受訪時說大潭海岸生態很糟、生物不多，「這完全不是事實」。

環團今天也到監察院向監委舉發，中油涉嫌不法收購中華開發及中央投資公司不當黨產，要求監察委員進一步調查。

中油張景森公民團體大潭藻礁
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