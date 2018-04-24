你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

相關新聞
大開民主倒車？環署拒環團參加觀塘藻礁專家會議2018-04-24 10:49
勞團五一遊行 拚公投2018-04-24 00:22
同婚平權公投 八萬人連署2018-04-24 00:19
酸民隱身鍵盤後小心觸法 網路霸凌言論可強制下架2018-04-24 00:01
高鐵南延卡關 運量財務遭質疑2018-04-23 23:55
付費閱讀已飽和？輕小說的新營利模式2018-04-23 15:29
酸民注意！數位通訊法送審 網路亂放砲小心挨罰2018-04-23 14:38
手遊廣告「幫你6一波」惹怒家長 NCC：已要求停播2018-04-23 14:07
吳慷仁批手遊廣告 NCC：廣告諮委會認定2018-04-23 11:16
反「反同公投」大戰開打 挺同團體向中選會提10訴願2018-04-23 10:57
反「反同公投」 平權公投挺「神聖婚姻」？2018-04-23 10:17
台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前2018-04-23 10:00
新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與2018-04-19 10:30
靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣2018-04-19 10:28
107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！2018-04-19 09:59
蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染2018-04-18 10:02
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
高鐵南延審議攻防 屏東：請聽見屏東的聲音2018-04-23 20:43
高鐵延伸屏東無解 將擇期再審2018-04-23 19:41
婚姻平權另起公投 法律學者：愚蠢也是種悲壯？2018-04-23 15:48
挺同團體 向中選會提10訴願2018-04-23 14:05
反反同 平權公投號召「起義」2018-04-23 14:05
NCC主委詹婷怡：台灣廣告沒有事先審查的制度2018-04-23 11:44
反「反同公投」 幸福盟：為反對而反對 不理性2018-04-23 11:40
邁向海綿城市 高市建15座滯洪池2018-04-21 10:08
國際能量導入 共創台三線美好未來2018-04-20 10:20
熱門文章
吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？2018-04-23 15:17
被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清2018-04-23 22:54
教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？2018-04-23 13:09
退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！2018-04-23 16:43
退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗2018-04-23 16:06
北市長選舉變天？姚立明：柯文哲輸的機率越來越大2018-04-24 10:35
獨／東華已取得美國專利 吳茂昆公司又申請美國專利2018-04-24 09:52
周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘2018-04-24 00:45
吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校2018-04-23 18:35
警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊2018-04-23 14:59
吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台2018-04-24 00:39
蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷2018-04-24 08:16
吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職2018-04-23 13:03
獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員2018-04-24 10:21
「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權2018-04-24 00:21
軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼2018-04-24 03:18
被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢2018-04-23 12:13
校長開公司？大學圈震撼 議論紛紛2018-04-23 14:15
扁爆料 總統府內有人下注蘇貞昌贏新北2018-04-23 23:28
侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好2018-04-23 18:30
蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏2018-04-23 19:06
獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局2018-04-23 12:03
吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純2018-04-23 22:06
「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命2018-04-23 22:05
退休警消反年改 街頭濺血2018-04-24 01:14
李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓2018-04-24 08:00
吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利2018-04-23 19:43
退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議2018-04-23 18:22
現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院2018-04-24 06:40
影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議2018-04-23 14:29
吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清2018-04-23 15:32
東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利2018-04-23 14:11
吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？2018-04-24 11:24
「警消不服從」遊行 呼籲蔡政府重視退休警消權益2018-04-23 14:39
賴清德跳下戰北市？綠「沒這選項」2018-04-24 01:20
影／警消不服從遊行 暴增六千人到場2018-04-23 15:46
東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律2018-04-24 00:32
新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎2018-04-24 00:36
在美設公司陸申請專利 吳茂昆認了2018-04-23 14:10
退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突2018-04-23 22:08
留言