大開民主倒車？環署拒環團參加觀塘藻礁專家會議

2018-04-24 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳電廠爭議未歇，但觀塘工業區審查如火如荼進行。環團今天前往環保署抗議，4月27日的觀塘藻礁專家會議，環保署將不開放環團、民間團體進入參與，但環保署表明會採取全程直播。

環團一早前往環保署，戴起口罩手打「X」，諷刺環保署在觀塘案要環團靜默不出聲，大開民主倒車；之後喊起口號「我很乖、給我旁聽」，抗議環保署本周27日專家會議延審，不開放環團參與發言。

環保署表示，召開觀塘工業區專家會議，是今年1月23日回應民間團體提出的召開專家會議的要求，環保署也已經分別再107年3月23日及4月13日召開，但民間團體發言踴躍，讓專家討論縮限；因此今天加開第2次延續會議，27日將不開放民間團體入場發言，但會議全程直播，希望保留觀塘藻礁專家會議專業討論空間。

東海大學生科系特聘教授林惠真表示，專家會議的目的，本來就應該讓各界做充分的溝通、解釋，環保署做出不讓公民團體進入會議的決議，另一方面也是危害參加會議的專家委員，對於研究生態的專家來說，並不公平，呼籲環保署應該開天窗說量化，開大門走大路。

桃園在地聯盟理事長巫秀千認為，環保署無法回應還團提的程序問題，因此4月27日的藻礁專家會議不認民間團體參與僅直播，認為環團不理性，用拒絕公民團體參與當作處罰，糟蹋環境正義的真締。

3月20日政務委員張景森接受「POP搶先報」黃光芹專訪時，受訪說「環團太誇張，把藻礁說成全世界最大的生態」、「20幾公里只有4.5公里的觀新藻礁生態最完整，其他區域都不行」、又說「中油的替代方案已經和環團溝通並獲得環團理解」，這些言論今天也引起環團不滿，指公然說謊，環團反問「到底是獲得哪個環團理解？」

巫秀千說，去年12月7日環團、中油、張景森都到現場現勘，他現場親眼所見一級柴山多杯孔珊瑚和許多螃蟹、螺類，親眼所見豐富生態系，卻在廣播受訪時說大潭海岸生態很糟、生物不多，「這完全不是事實」。