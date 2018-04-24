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大潭藻礁爭議 環團譴責環保署剝奪公民辯證權

2018-04-24 10:39聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

環保署今天上午舉行「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」議題專家會議第二次延續會議，環保團體會前在環保署門口舉行記者會，表示環保署在安排的兩場延續會議中，其中4月27日不開放民眾發言，譴責剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，質疑環保署只想走完程序，讓最會溝通的小英政府蒙羞。

環保團體在環保署門口舉行記者會，譴責環保署剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，質...
環保團體在環保署門口舉行記者會，譴責環保署剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，質疑環保署只想走完程序，讓最會溝通的小英政府蒙羞。記者高彬原／攝影
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環保署今天上午舉行「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」...
環保署今天上午舉行「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」議題專家會議第二次延續會議。記者高彬原／攝影
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環保團體在環保署門口舉行記者會，譴責環保署剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，質...
環保團體在環保署門口舉行記者會，譴責環保署剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，質疑環保署只想走完程序，讓最會溝通的小英政府蒙羞。記者高彬原／攝影
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大潭藻礁
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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