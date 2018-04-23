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高鐵南延卡關 運量財務遭質疑

2018-04-23 23:55聯合報 記者董俞佳翁禎霞蔣繼平／連線報導

潮州車站是臺鐵西部幹線的電氣化終點，潮州鎮也在屏東縣的地理位置中心點。 記者蔣繼...
潮州車站是臺鐵西部幹線的電氣化終點，潮州鎮也在屏東縣的地理位置中心點。 記者蔣繼平／攝影
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高鐵延伸屏東計畫引發關注，交通部昨下午召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，經過三小時半的討論，會中專家學者對於屏東站址、轉乘、運量與財務等多有疑慮，交通部最後決定該案修正後再審。

因還暫無下次審查時間表，有可能趕不及在地民眾和立委期待的案子五月前送政院的期程。

本報昨天報導，根據該案可行性報告預估，屏東站每日運量約四千人次、一年票箱收入高達十三億元。但是淡江大學運輸管理學系教授張勝雄等學者認為明顯高估，且在高估情況下仍未達可接受水準，認為「本計畫不可行」。

昨天會中，屏東縣代表主張，屏東未來有許多發展可能性，不能用現在的需求來看。與會的張勝雄表示，很多與會專家不只對於報告內容有疑問，覺得運量等有許多交代不清的地方，且專家也認為，因為高鐵站大多位於郊區，轉乘本來就要有一些時間，也需要納入考量。

張勝雄說，屏東市到左營高鐵站的時間大約卅到四十分鐘左右，跟台中市到台中烏日站約卅分鐘、新竹到新竹六家站開車也要約廿五分鐘等，其實差不多，他認為不應該再設一個屏東站。如果屏東只是在意是否在屏東設一個「屏東站」，那不如把高雄左營站改成高屏站，他認為整個思維應要改變。

交通部政務次長王國材昨說，與會審查委員充分了解屏東縣民的期待與需求，但因尚有國土規畫、屏東站址規畫、台鐵轉乘優化、屏東地區產業發展及運量預測等，須再補充與釐清，待報告修正後，擇期再開審查會議。

交通部昨天審議高鐵南延屏東可行性評估報告，雖然會議並無結論，但代表屏東與會的屏東縣政府秘書長邱黃肇崇仍重申，根據高鐵局的評估，不論是工程技術或用地取得及對環境影響，評估結果都認為可行，縣府也提出台鐵運量近年增加顯示民眾對軌道的需求，希望中央聽見屏東的聲音。

至於有委員質疑高鐵南延後的交通運量，屏東縣府認為不應該只單純從目前的交通運輸評估運量，未來國土及產業開發帶來的效益，同樣可以帶動運量，這部分不應該被忽略。

高鐵台鐵王國材
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