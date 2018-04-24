網路霸凌言論 可強制下架

2018-04-24 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 彭慧明 ／台北報導



立法院交通委員會審查「數位通訊傳播法草案」，NCC主委詹婷怡發言。 記者黃義書/攝影 分享 facebook

立院交通委員會昨天初審國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）的「數位通訊傳播法」草案，草案規定，將來各項網路犯罪或爭議，可由實體的相關主管機關法令管理。

許多人匿名在網路上惡意攻訐他人、甚至參與集體霸凌，都推稱網路是「灰色地帶」。未來通過立法後，等於告訴民眾網路行為並非無法可管，隱匿鍵盤後的網路酸民、詐欺或是霸凌者依然可能被課以刑責。

另外，草案立法精神中也反對網路霸凌，條文中也規定如果有網路言論侵害他人權益，可緊急處分或是經由提供事證檢舉，將違法言論或侵權內容下架。

立委葉宜津質疑，如果被人惡意檢舉或是誣告，自身權益可能受損。ＮＣＣ主委詹婷怡說，必須提供事證才能檢舉，如果經由司法途徑發現是不實檢舉或誣告，回歸民法的侵權行為，依然可向加害的一方提告。

立委李昆澤也說，數位時代針對隱私、侵權以及違法事件層出不窮，年輕一代使用網路的行為失當占很大比率。他指出，網路自律有相當高的困難性，草案第十三條規定如果有人檢舉貼文，平台負責人就要負起責任。

詹婷怡表示，ＮＣＣ不是網路行為的主管機關，而是傳播平台的管理單位，ＮＣＣ要讓通訊傳播環境暢通，必須維持網路中立性，不會用不公平的方式處理事情，透過跨部會管理、約束各種違法行為，才能讓網路不是無法可管。

立委也提出最近在網路、電視上播放帶有情色意味的電玩廣告，要求ＮＣＣ管理。詹婷怡說，衛星頻道公會已經啟動自律機制要求各衛星台停止播放，將來在網路世界中，ＮＣＣ也會要求網路平台自律。

詹婷怡指出，很多民眾以為網路世界無法律管理，這部法令就是提醒民眾，變成「網友」也必須自律，因為相關行為具備可課責性。即使保障言論自由不代表可以侵害其他法益、個資或者隱私，例如個資就透過個資法要保護。

詹婷怡說，法律規定業者自律，現在已經去中心化，不可能什麼都是去透過法律介入，最近YouTube要成立萬人大軍「找回乾淨的影音平台」，保護創作者，就是業者自律的代表。