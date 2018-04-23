高鐵南延審議攻防 屏東：請聽見屏東的聲音

2018-04-23 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



交通部今天下午審議高鐵南延屏東可行性評估報告，會議雖無結論，但代表屏東北上的屏東縣政府秘書長邱黃肇崇仍重申，根據高鐵局的評估，不論是工程技術或用地取得及對環境的影響，評估結果都認為可行，縣府並提出台鐵運量近年增加，顯示民眾對軌道的需求，希望中央聽見屏東的聲音。

今天的會議主要是針對高鐵局提出的可行性評估做到院前審查，會議歷經3個多小時討論，最後主席裁示由高鐵局再補充修正內容後，擇日再審，不過會中有委員認為，屏東到左營轉乘的時間並不會很長，屏東如果只是執意想要在屏東設站，不如把左營改成高屏站。

對此，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，台北到板橋、南港的距離的都不長，卻有三個高鐵站、還有捷運支持，台南到嘉義也不遠，卻各有設站，為什麼這些地方不是改名就好？他說，外界不該享受了台北的便利之後，忘記了屏東的距離，地方要的不是名，而是真正的交通便利。

今天的審查會議，屏東縣政府由秘書邱黃肇崇率城鄉發展處長張桂鳳等人北上參加，邱黃肇崇在會中重申，高鐵南延早在2010年在行政院的國土發展策略計畫中就已提出，又根據高鐵局的評估，在工程技術及用地取得等各方面都沒有問題，縣府願全力協助場站開發及用地取得，讓高鐵早日南延。

另縣府也提出，台鐵屏東線的運量在2015年實施高架，並把西部幹線始發站遷移至潮州後，台鐵班次大幅增加，到去年屏東線載客數已突破850萬人次，創下9年新高，顯示民眾對軌道運輸的需求，未來如果台鐵與高鐵能整合，將提供屏東更便捷的交通。