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高鐵延伸屏東無解 將擇期再審

2018-04-23 19:41聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部今天下午召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議。圖／聯合報系資...
交通部今天下午召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議。圖／聯合報系資料照片
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高鐵延伸屏東計畫延燒，交通部今天下午召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，經過3.5小時的激烈辯論，交通部政務次長王國材表示，與會審查委員充分了解屏東縣民的期待與需求，但因為尚有國土規畫、屏東站址規畫、台鐵轉乘優化、屏東地區產業發展及運量預測等需再補充與釐清，報告修正後，將擇期再召開審查會議，至於何時再審，目前還未有時程表。

屏東立委原本期望5月前報行政院敲定施工期程，只剩下短短7天，時程恐來不及。根據可行性報告預估，屏東站每日運量約4千人次、一年票箱收入高達13億，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄等學者認為都明顯高估，且在高估情況下仍未達可接受水準，認為「本計畫不可行」。

會中，屏東縣代表主張，屏東未來有許多發展可能性，不能用現在的需求來看，但是，張勝雄表示，很多參與的專家不只對於報告內容有疑問，覺得當中有許多交代不清的地方，此外，張勝雄指出，屏東市到左營高鐵站的時間大約30到40分鐘左右，跟台中市到台中烏日站、新竹到新竹六家站開車也要約25分中、台南市到台南站轉乘也要約20到30分鐘等的轉乘時間都差不多，因此會有也有委員認為不應該再設一個站。

張勝雄還說，需要從轉乘角度思考，如果屏東只是在意是否在屏東設一個「屏東站」，那不如把高雄左營站改成高屏站，他認為整個思維應該要改變。

高鐵王國材淡江大學
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