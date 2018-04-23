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國際海事展 9月聚焦離岸風電、國艦國造

2018-04-23 17:38中央社 台北23日電

「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」將在9月登場，主辦單位規劃展出國造潛艦的構型初步設計圖，排水量約在1800到2500噸之間。離岸風電也將是展覽的另一重頭戲。

兩年一度的「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即將於9月27日至30日在高雄展覽館登場，今年第二屆的海事展除持續聚焦國艦國造相關產業外，還增加離岸風力發電、綠能海洋等相關產業的交流。

主辦單位台灣區造船工業同業公會今天在台北舉行媒體茶敘，造船公會理事長韓碧祥表示，在既有基礎上，今年海事展將聚焦在海洋工程發展、離岸風力發電、綠能海洋、海洋文化四大面向上。

造船公會發布訊息指出，今年海事展將打造國防、船舶機械、海洋工程、通信航儀、綠色能源五大主題館，國內廠商中信、台灣國際造船、中鋼等與會外，美商雷神、洛克希德馬汀、奇異GE等國際廠商也都將再次共襄盛舉，展出最新海內外相關船舶技術與裝備設計。

對於美國國務院日前公告台灣潛艦國造的行銷核准證（Marketing License），台船董事長鄭文隆指出，這項輸出許可將更增加台船推動全案的信心，國艦國造這件事到現在是順利執行。

造船公會顧問朱旭明解釋，美方放行相關技術協助，在推動潛艦國造上可以減少失敗、減少撞牆的機會以及預算消耗，也可了解裝備特性作為技術提升的基礎。

知情人士表示，根據主辦單位規劃，將在海事展期間展出國造潛艦的構型初步設計圖，國造潛艦排水量應該會在1800到2500噸之間。

2016年第一屆海事展時，海軍曾經支援骨董級的海獅潛艦開放參觀，朱旭明表示，今年海事展將爭取海軍開放主力的劍龍級潛艦。

另一方面，政府大力發展的綠色能源也將是此次海事展的另一個重頭戲，造船公會指出，其中最具發展潛力的離岸風電，在預期700座的風電龐大商機下，預估創造新台幣超過7000億元的產值，將帶動國內製造業及海事工程船舶產值。

造船公會指出，此次的海事展除可見到各國的離岸風電系統外，國內提供離岸發電的供應鏈相關廠商的產品也將首次亮相。

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