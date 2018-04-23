親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

「跳錯邊就是死路」國道警察最怕這7種駕駛

婚姻平權另起公投 法律學者：愚蠢也是種悲壯？

2018-04-23 15:48聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中央選舉委員會宣布下福盟等反同婚團體提案的3項公投通過審核，引發婚姻平權支持者強烈不滿。社民黨員苗博雅在臉書發起連署，決定開闢「同婚主場」以「平權公投」對抗「反同婚公投」。但平權公投案第三項主文「一男一女另立神聖婚姻專法」遭法界人士批評，「倒洗澡水，連嬰兒也一起倒掉。一定要搞到連民法都沒有，還要講得那麼悲壯。愚蠢也是一種悲壯嗎？」

本月17日，中選會宣告「下一代幸褔聯盟」三項公投案全數「合於規定、通過審核」，引起輿論譁然。伴侶盟在中選會宣告後，立刻動員抗議中選會通過違法違憲反同公投，且義務律師團代理包括同婚釋憲聲請人祁家威等多位當事人，提出十起訴願案，要求撤銷中選會這三個合憲性、合法性顯有疑義的行政處分，也會同時申請停止執行，要求停止實施這三個反同公投提案。

另一方面，苗博雅等人也在網路發起連署「平權公投」並列出三項主文：「主文一：我支持，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係。主文二：我支持以法律明定，在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識。主文三：我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係。」

公投主文公布後，第三題（一男一女另立專法）引起廣泛討論。苗博雅指出，行動小組知道，第三題的策略，一定會被質疑「戲謔、冒犯」，他認為戰術定位為「第一題和第二題，是針對下福盟提案的核心關懷；第三題，則是在戰場上為核心關懷拉開空間的助攻題。」

針對第三題，苗解釋，反同的提案，是要「同性伴侶限用專法」。而我方的第三個提案，是要「一男一女增訂專法」。相較之下，我們的題意還給一男一女保留了民法的空間（雙軌制）。而這題的戰術角色，是「以毒攻毒、以戰止戰」的催化劑。「不是單純惡搞、戲謔，而是有其嚴肅的戰術角色。」

不過，中研院法律學研究所助研究員吳宗謀在臉書上說明，第3題並不會達到苗博雅宣稱的功能，「只會顯示社民黨、民進黨與國民黨都不知道如何正確地使用法律來統治。」

他說，原本同運有一個制度上的小小優勢，就是現行的民法具有相當的社會改良性格，立法史料就明白排除若干傳統，用語也有一定的空間。所以釋字第748可以舉重若輕地把同性（單偶）伴侶放進去。這時候的動向是以普遍性為標竿，因為普遍，所以很難拒絕平等，

然而，第3題主文則是反其道而行。同運者想要將對手一軍，認為對手想把同性伴侶特殊化、從普遍規則的適用範圍中排擠出去，所以也來讓反同者的婚姻特殊化。

要平等就要守住普遍性。放棄了普遍性，歷史背景與資源差異都會造成難以實質平等。也許還會有人樂觀地堅持，這樣也算是達到同性伴侶「結婚」的目標。但恐怕是解除了各種歧視妖魔鬼怪的封印。因為除了這個人為的民法，已知的傳統都有性別角色的分工與未必有很好理由的差別待遇。

「台灣有好好的民法可以用不會用。倒洗澡水，連嬰兒也一起倒掉。一定要搞到連民法都沒有，還要講得那麼悲壯。愚蠢也是一種悲壯嗎？」

更根本的問題是，「法律的語言無法掌握也不關心任何意義的神聖性。」神聖性在法律上只會被翻譯為某些刑罰或財產處分權的限制。法律把神聖性引進來的方法，只有例如把神職人員的參與直接放進程序要件這種方法。換言之，法律無法處理「一件神聖的事情」。這個神聖性必須要制度化到可以分解出人事時地物來操作，才可能用法律來處理。

他認為，台灣是一個很缺能用有系統的法律治理的國家。邱太三跟苗博雅與許多其他人，在這一點上都是一樣的。連民法這種已經非常穩定的技術都不會操作。

公投婚姻平權同婚釋憲
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

2018-04-23 10:00

反「反同公投」 平權公投挺「神聖婚姻」？

2018-04-23 10:17

付費閱讀已飽和？輕小說的新營利模式

2018-04-23 15:29

酸民注意！數位通訊法送審 網路亂放砲小心挨罰

2018-04-23 14:38

手遊廣告「幫你6一波」惹怒家長 NCC：已要求停播

2018-04-23 14:07

挺同團體 向中選會提10訴願

2018-04-23 14:05

反反同 平權公投號召「起義」

2018-04-23 14:05

吳慷仁批手遊廣告 NCC：廣告諮委會認定

2018-04-23 11:16

反「反同公投」大戰開打 挺同團體向中選會提10訴願

2018-04-23 10:57

高鐵南延？「服務旅次才有意義」

2018-04-23 00:48

高鐵南延恆春？「心內想但不敢盼」

2018-04-23 00:29

網路傳播怎管 今審草案受矚目

2018-04-23 00:23

太陽遠還是屏東遠？ 在地心聲：高鐵先跨過高屏溪，其他好談…

2018-04-23 00:17

「屏東還要等多久？」高鐵南延案 交通部今審查

2018-04-23 00:10

勞團邀民眾加入30萬「還七天假」公投連署

2018-04-22 18:47

讓醫療財團法人回歸公益 衛福部修法禁董事會交叉持股

2018-04-22 13:54

遏止醫療財團法人亂象 衛福部力拚修法

2018-04-22 13:15

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估

2018-04-22 22:43

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利

2018-04-23 09:15

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10

美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題

2018-04-23 10:59

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估

2018-04-22 22:43

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52

吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中

2018-04-23 11:39

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

反柯遊行感謝中南部朋友 姚文智遭諷：選總統？

2018-04-23 10:18

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

2018-04-23 10:00

李應元為深澳案3度賭烏紗帽 環團：失職

2018-04-22 20:38

漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力

2018-04-22 19:40

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

蔡英文稱國名很清楚 林濁水：ROC世界上清楚的人極少

2018-04-23 00:37

丁守中說選輸退政壇 扁諷綠「選錯會」

2018-04-23 00:02

太陽遠還是屏東遠？ 在地心聲：高鐵先跨過高屏溪，其他好談…

2018-04-23 00:17

「屏東還要等多久？」高鐵南延案 交通部今審查

2018-04-23 00:10

被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13

影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名

2018-04-22 18:03

侯友宜要當藍軍領頭羊 突圍新北戰中台

2018-04-23 00:17

李應元：核電公投過了我下台 核四前廠長：來投啊

2018-04-22 23:49

陸專家：遼寧艦非作戰用途 自製航母建造需時四至五年

2018-04-22 22:36

柯黑萬人遊行 姚文智：社會氣氛很清楚

2018-04-23 00:33

砍敬老金民調跌15% 柯文哲：我有足夠民調可以掉

2018-04-23 09:21

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

拔樁新北市議長蔣根煌？ 蘇貞昌：禮貌性拜會

2018-04-22 17:47

姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊

2018-04-22 17:45

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03

李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

2018-04-23 11:51

遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56

吳茂昆一堂通識課衍生無窮商機 學生也當上董事長

2018-04-23 10:07

拋重啟核四公投 李應元：通過願下台

2018-04-23 00:16

侯友宜、蘇貞昌同場敬酒「巧遇」 握手致意

2018-04-22 20:59

高鐵南延恆春？「心內想但不敢盼」

2018-04-23 00:29

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top