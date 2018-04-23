婚姻平權另起公投 法律學者：愚蠢也是種悲壯？

2018-04-23 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中央選舉委員會宣布下福盟等反同婚團體提案的3項公投通過審核，引發婚姻平權支持者強烈不滿。社民黨員苗博雅在臉書發起連署，決定開闢「同婚主場」以「平權公投」對抗「反同婚公投」。但平權公投案第三項主文「一男一女另立神聖婚姻專法」遭法界人士批評，「倒洗澡水，連嬰兒也一起倒掉。一定要搞到連民法都沒有，還要講得那麼悲壯。愚蠢也是一種悲壯嗎？」

本月17日，中選會宣告「下一代幸褔聯盟」三項公投案全數「合於規定、通過審核」，引起輿論譁然。伴侶盟在中選會宣告後，立刻動員抗議中選會通過違法違憲反同公投，且義務律師團代理包括同婚釋憲聲請人祁家威等多位當事人，提出十起訴願案，要求撤銷中選會這三個合憲性、合法性顯有疑義的行政處分，也會同時申請停止執行，要求停止實施這三個反同公投提案。

另一方面，苗博雅等人也在網路發起連署「平權公投」並列出三項主文：「主文一：我支持，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係。主文二：我支持以法律明定，在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識。主文三：我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係。」

公投主文公布後，第三題（一男一女另立專法）引起廣泛討論。苗博雅指出，行動小組知道，第三題的策略，一定會被質疑「戲謔、冒犯」，他認為戰術定位為「第一題和第二題，是針對下福盟提案的核心關懷；第三題，則是在戰場上為核心關懷拉開空間的助攻題。」

針對第三題，苗解釋，反同的提案，是要「同性伴侶限用專法」。而我方的第三個提案，是要「一男一女增訂專法」。相較之下，我們的題意還給一男一女保留了民法的空間（雙軌制）。而這題的戰術角色，是「以毒攻毒、以戰止戰」的催化劑。「不是單純惡搞、戲謔，而是有其嚴肅的戰術角色。」

不過，中研院法律學研究所助研究員吳宗謀在臉書上說明，第3題並不會達到苗博雅宣稱的功能，「只會顯示社民黨、民進黨與國民黨都不知道如何正確地使用法律來統治。」

他說，原本同運有一個制度上的小小優勢，就是現行的民法具有相當的社會改良性格，立法史料就明白排除若干傳統，用語也有一定的空間。所以釋字第748可以舉重若輕地把同性（單偶）伴侶放進去。這時候的動向是以普遍性為標竿，因為普遍，所以很難拒絕平等，

然而，第3題主文則是反其道而行。同運者想要將對手一軍，認為對手想把同性伴侶特殊化、從普遍規則的適用範圍中排擠出去，所以也來讓反同者的婚姻特殊化。

要平等就要守住普遍性。放棄了普遍性，歷史背景與資源差異都會造成難以實質平等。也許還會有人樂觀地堅持，這樣也算是達到同性伴侶「結婚」的目標。但恐怕是解除了各種歧視妖魔鬼怪的封印。因為除了這個人為的民法，已知的傳統都有性別角色的分工與未必有很好理由的差別待遇。

「台灣有好好的民法可以用不會用。倒洗澡水，連嬰兒也一起倒掉。一定要搞到連民法都沒有，還要講得那麼悲壯。愚蠢也是一種悲壯嗎？」

更根本的問題是，「法律的語言無法掌握也不關心任何意義的神聖性。」神聖性在法律上只會被翻譯為某些刑罰或財產處分權的限制。法律把神聖性引進來的方法，只有例如把神職人員的參與直接放進程序要件這種方法。換言之，法律無法處理「一件神聖的事情」。這個神聖性必須要制度化到可以分解出人事時地物來操作，才可能用法律來處理。

他認為，台灣是一個很缺能用有系統的法律治理的國家。邱太三跟苗博雅與許多其他人，在這一點上都是一樣的。連民法這種已經非常穩定的技術都不會操作。