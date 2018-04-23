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陳吉仲：農業季節性缺工 今年可改善5成

2018-04-23 16:08中央社 台北23日電

農委會副主委陳吉仲。圖／聯合報系資料照片
農委會副主委陳吉仲。圖／聯合報系資料照片
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為解決農業缺工，農委會副主委陳吉仲今天說，直接開放外勞，弊多於利，儘速讓其他國家青年來台度假打工，並讓休漁期的外籍漁工打工，季節性缺工今年可望改善5成。

農業縣市首長持續反映農業缺工問題，近來有媒體評論農業缺工問題與農委會行政怠惰有關。陳吉仲今天出席土砂論壇，接受媒體聯訪時反駁，若要開放（農業外勞），只要透過勞動部直接開放即可，「我們都不用做什麼事，這樣做才叫行政怠惰」。

他並說，開放農業外勞會產生正、反兩面影響，農委會的評估顯示，直接讓外勞進來的負面效應還是高於正面，所以才會先推動、採取各種措施開發既有勞力。

陳吉仲並說，重點是農委會會窮盡所有方法解決農業缺工，非常有信心今年可以「解決至少5成的農業缺工」。對於農業缺工有常態性跟季節性兩種，他說，以上5成指的是季節性缺工26萬5000人的5成。

雖然還沒要直接開放農業外勞，不過陳吉仲說，會加速跟外交部之間的作業，要跟其他國家簽約，儘快讓其他國家的青年來台度假打工，因為可賺一定水平的薪資，回去也能貢獻所學，具有誘因，一般度假打工約6個月，視狀況延長至1、2年。

其次，陳吉仲說，還要讓沿近海漁業休漁期的閒置外籍漁工可以打工，25日將要跟勞動部開會討論。

另外，漁業署官員告訴中央社記者，據勞動部統計至今年3月底，國內沿近海漁業的外籍漁工約1萬2200多人，其中領取志願性休漁獎勵金的外籍漁工6000多人，包含了捕撈鯖(魚參)魚500多人、拖網漁船3000多人。

漁業署補充，不能說1.2萬多人全數可以打工、供應農業缺工，還要調查各種漁法的休漁期與人數，是否跟缺工的農作物作業時間吻合；還有雇主是否願意讓外籍漁工打工、萬一逃逸的責任歸屬等，都需再確認。

陳吉仲也說，已推動的措施包含推出農業技術團、農業專業團、農業耕新團、農業師傅團、農業機械團，還有為茶葉、酪農業、畜牧業招聘人力，以及青農一起組成勞力平台機構，還有賦予各地方政府（嘉義、雲林、台南、彰化、南投等）自己調度當地閒置勞動力使用的職權，以符合需求。

他重申，農業缺工問題，也透過平均月薪超過新台幣4萬元的配套措施，要讓年輕人留在農村，這樣農村才能活化農村。

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