藻礁會議環團盼旁聽 時力籲環署傾聽民意

2018-04-23 16:02 中央社 台北23日電



4月27日將舉行的藻礁專家會議延續會議不開放民眾團體進場旁聽發言，環團今天向時代力量立法院黨團陳情，黨團總召徐永明呼籲環保署「開大門、走大路」，傾聽民意。

為釐清觀塘工業港環差案對藻礁生態可能造成的影響，環保署日前分別在3月23日及4月13日邀請各方推薦具相關專長專家召開會議討論，但有參與旁聽的環團當天提出包括「不當黨產」在內被認為與藻礁生態無關的程序問題拖延會議進行。

環保署日前發布新聞稿宣布，為讓專家會議功能得以發揮，24日將繼續召開第2次延續會議，蒐集民眾團體發言意見。另外，為保留觀塘藻礁專家會議專業討論空間，也將於27日召開第3次延續會議，但當天不再開放民眾團體進場旁聽發言。

包括搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政在內部分環團人士今天向時代力量黨團陳情並在立法院舉行記者會，質疑觀塘工業區開發，源頭問題涉嫌「不當黨產」，應該先行釐清。潘忠政等人在記者會後，也前往不當黨產處理委員會舉發。

潘忠政也說，27日將舉行的藻礁專家會議延續會議，「不再讓我們這些『不理性』的公民團體進去與會」，環保署剝奪公民團體的參與權，「環保署應收回成命」。

出席記者會的時代力量立法院黨團總召徐永明呼籲環保署「開大門、走大路」，他認為，應讓關心此案的公民團體能把事情講清楚，這些資訊是環保署應重視的。

徐永明表示，黨團的立場，此事不只是「環境正義」的問題，也還有「轉型正義」的問題。應先把黨產的糾葛釐清，不要趕忙進行桃園大潭藻礁環評作業。