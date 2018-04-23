手遊廣告「幫你6一波」惹怒家長 NCC：已要求停播

2018-04-23 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



近期一支手遊廣告「幫你6一波」，引起了社會各界反彈，不僅藝人吳慷仁點名質疑NCC，許多主婦也直言這支廣告不適合讓兒童觀看。

這支廣告今天也成為立委質詢NCC的重點之一，並憂心這支廣告不只在電視上播出，也在網路世界上出現，究竟是否該下架？

NCC主委詹婷怡表示，台灣的廣告並不會進行事先審查，而這一支廣告，衛星公會已經啟動相關機制，自律公函早已送給各衛星台，請停止播放這支廣告，接下來就看是否要送審查進行裁罰，相對來說，這支廣告雖然也上架在網路平台，未來因為數位通訊傳播法具備的可苛責性，在現實世界裡，如被主管機關要求衛星平台等播放平台進行自律，未來在網路世界也會同樣要求網路平台自律。

過去只想出一張嘴抒發自己意見的的「酸民」，或者是製作遊走灰色地帶廣告內容的企業可都要注意了，數位通訊傳播法訂立之後，只要網路上有任何言論、行為侵害其他法益，相關監管單位都將依法執行責罰。

嚴格說起來，數位通訊傳播法並沒有罰則，但這部法令卻已賦予網路世界可苛責性，詹婷怡表示，許多民眾先前從未擁有網路世界也需要遵守法令的觀念，這部法令就是要讓民眾知道，在網路世界也必須自律，而這部法雖然沒有法則，這已經具備「可苛責性」，擁有了可苛責性之後，法令才能夠繼續往前，未來是否要有罰則、或者是進一步修法，也端視國際趨勢。