酸民注意！數位通訊法送審 網路亂放砲小心挨罰

2018-04-23 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



立法院本周審查數位通訊傳播法草案，未來包括臉書或其他網路直播，將有法規依循。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院今天審理國家通訊傳播委員會（NCC）「數位通訊傳播法」草案，NCC主委詹婷怡說，立法初衷雖是保障民眾言論自由，但也不代表民眾在網路上的言論可侵害他人權益，民眾在網路世界中仍需要遵守個資法、兒少法等法令，以維持網路安全機制。

網路時代來臨，社會結構早已與過去不同，新世代之間擁有新的連結、新的方法，企業之間也透過網路有新的合作模式，每天甚至有幾十億人在網路進行商品交易。

網路時代也產生了新問題，網路世界亂象橫生，雖然社群、影音平台早已有自律自覺，但是，民眾在網路上仍然是「想說什麼就說什麼」，許多言論甚至帶來惡意攻擊，讓許多公眾人物、企業甚至一般網友不堪其擾。

NCC主委詹婷怡今天在接受質詢時指出，這部法針對網路世界的透明度、隱私權與相關資訊安全政策做出管理，對於不當行為也要有移除機制，當然，相關使用者也不得違反著作權、兒少法，台灣本來就有許多法令，數位通訊傳播法訂立之後，雖然這部法初衷會保障民眾言論自由，但也不代表民眾的言論自由可以侵害他人權益。

有關各種數位通訊傳播行為，如近年衍生的網路犯罪、個資隱私、散播不實資訊、網路直播節目、使用者自行創作內容（User Generated Content）、侵犯智財權等議題，NCC表示，各類行為仍須回歸各目的事業主管機關及該行為適用的法律處理，依本草案架構予以釐清適用。

言論侵害他人權益 將具可苛責性

這部法令訂定之後，也將讓台灣與國際接軌，尤其，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）等協議都相當重視各國數位環境監管，加上現在許多網路商業行為都已經是跨國境貿易，台灣這部法令是否能與國際連結，也是今天立委審查重點，詹婷怡表示，數位通訊傳播法對全世界各國都是很重要的事情，有法可管，將讓民眾、網路經營業者更重視網路世界的自律性與可苛責性。