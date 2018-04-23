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NCC主委詹婷怡：台灣廣告沒有事先審查的制度

2018-04-23 11:44聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院交通委員會上午審查國家通訊傳播委員會(NCC)提出的「數位通訊傳播法草案」，NCC主委詹婷怡對於手遊廣告出現爭議表示，台灣非常尊重創作自由，因此沒有事先審查的制度；至於內容有無涉及不法，會送廣告諮詢委員會認定。

NCC主委詹婷怡對於手遊廣告現爭議表示，台灣非常尊重創作自由，因此沒有事先審查的...
NCC主委詹婷怡對於手遊廣告現爭議表示，台灣非常尊重創作自由，因此沒有事先審查的制度；至於內容有無涉及不法，會送廣告諮詢委員會認定。記者黃義書/攝影
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NCC主委詹婷怡對於手遊廣告現爭議表示，台灣非常尊重創作自由，因此沒有事先審查的...
NCC主委詹婷怡對於手遊廣告現爭議表示，台灣非常尊重創作自由，因此沒有事先審查的制度；至於內容有無涉及不法，會送廣告諮詢委員會認定。記者黃義書/攝影
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