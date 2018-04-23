印尼僑務座談 聲援台灣參與WHA

2018-04-23 11:44 中央社 雅加達23日專電



印尼台商及僑團領袖近日出席僑務工作座談會，籲請各界在國際間支持台灣參與世界衛生大會，讓台灣對全球醫療衛生做出貢獻。

駐印尼代表處21日在雅加達舉行印尼地區僑務工作座談會，由駐印尼副代表葉非比主持，僑務榮譽職人員、台商團體負責人、留台校友會、僑團及青年代表約70人出席。

印尼台商總會總會長賴維信以僑務委員身分，和宋培民、邱泳方、彭春源、陳來旺、林基成、賴昭哲等僑務委員共同提出「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）以及世界衛生大會（WHA)」案，籲請印尼各主要僑團向國際社會發聲，支持台灣參與世界衛生大會。

聲明中強調台灣做為全球公民的一員，無論在防止及控制傳染病散播，或是在提供人道醫療協助上，對於國際社會都有不容忽視的傑出貢獻，期盼透過台灣參與世界衛生組織，達成台灣、世界衛生組織及國際社會多贏效益。

駐印尼代表陳忠日前也投書指出，對於印尼而言，除了正義因素，為了保障印尼國民的健康福祉，更應該積極支持台灣參與世界衛生組織。

與會僑領也在僑務座談會上討論，如何運用海外僑團網絡引薦海外人才返台促進產業創新升級、擴大招收海外子弟赴台就學、拓展台灣觀光及配合新南向政策推動加速投資台灣等議題。