浪漫台三線沒列大溪 李永得：已納入

2018-04-23 11:16 中央社 台北23日電



無黨籍立委趙正宇今天指出，桃園大溪有1/3是客家人，卻沒被列入浪漫台三線，「我看完臉上三條線」；客委會主委李永得說，經客家人口普查後，已將大溪納入客家重點發展地區。

立法院內政委員會今天邀請客家委員會主委李永得列席，報告業務概況並備質詢。

趙正宇質詢時指出，客委會推動「浪漫台三線」，但他卻發現官方網站中沒有納入桃園市大溪區，只從平鎮、關西開始，辦公室同仁向客委會反映後，4月20日才把大溪列入，「我看完後臉上三條線」；大溪有1/3人口是在地客家人，且不管是木雕、豆乾或老街，觀光對大溪非常重要，盼「浪漫台三線」能把大溪也列入。

李永得答詢時表示，最初期規劃是從平鎮、龍潭開始，沒有把大溪列入，後來前瞻基礎建設計畫要推動「浪漫台三線」，也做客家人口普查後，將大溪納入客家重點發展地區，當時就已經納入。

他也說，去年客委會開始推動浪漫台三線國際觀光旅遊重點計畫，很多日本旅行社踩線團到浪漫台三線踩線，都把大溪列為重點宣傳點之一，雖然大溪現在會講客家話的人不是很多，但早期許多客家人在大溪開發，當地有非常豐厚的客家故事。

另外，民進黨立委張宏陸質詢時則說，過年時到親戚家，他跟小孩說客家電視台有卡通可以看，但小孩都不想看，因為客委會買的是法國「瘋影動畫工作室」的卡通作品，像是「蘿蔔的香氣」、「伯尼黑的夏天」、「刺蝟的秋天」等，「你覺得客家莊的小孩會想看嗎？」

張宏陸說，要讓下一代接觸客家文化，建議從小孩常看的卡通開始買版權、重新配音，像這種法國的卡通也很好，但一般小孩提不起興趣，也能買台灣本土的卡通比較貼近生活。

李永得表示，「這個要檢討」，去年客委會第一目標是買日本宮崎駿卡通，但談了一年多，授權方面沒有取得同意，因為日方授權要求是在地的第一語言，認為客語是少數語言，還不了解客家話是優美的語言，「今年會繼續溝通，說不定有些突破也不一定」。