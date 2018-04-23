反「反同公投」大戰開打 挺同團體向中選會提10訴願

2018-04-23 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



反同公投與「反反同公投」大戰開打。中央選舉委員會上周審核通過下一代幸福聯盟所提「婚姻定義」等三項公投，引發性別人權團體抗議，台灣伴侶權益推動聯盟律師團代理多位公投案的「利害關係人」提起10件訴願，今早送交中選會，要求撤銷並停止執行此三公投，現場聚集數百名挺同志人士抗議。

去年大法官宣告禁止同性婚姻違憲，兩年內若未完成修法，就自動生效，但未表態用何種形式保障同婚權益，反對同婚的幸福盟因此提出「婚姻定義」等三項公投，力主同婚不得比照異性戀婚姻。三公投主文分別為是否同意民法婚姻限定一男一女；是否同意國中小不應實施同志教育；是否同意以非婚姻形式保障同性兩人共同生活權益，被視為「反同公投」。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，婚姻平權釋憲案聲請人祁家威、在國外合法結婚的同性配偶、曾向戶政單位註記同性伴侶的當事人、國小老師與家長等，都因三公投案侵害他們這些利害關係人的權益，委請伴侶盟提訴願。「在國外結婚的同性伴侶，相關權益竟在台被剝削；國小老師不能藉同志教育教學生尊重不同性別，也侵害教學權與學生受教權。」

與西班牙配偶在外國結婚的藍先生表示，他們婚後來台，配偶下月面臨離台期限，卻無法用以國民外籍配偶的方式留下來，過程中，行政機關對外籍同性配偶的政策與歧視態度也讓他們失望且無奈。

祁家威則說，他要替中選會喊冤，因為中選會透過他人告訴他，中選會面臨下一代幸福聯盟等行政不公正的指控，只好通過他們提出的三個公投案。