網路傳播怎管 今審草案受矚目

2018-04-23 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



NCC主委詹婷怡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 隨著網路科技蓬勃發展，包括Facebook、Google等內容服務及近年新興的網路直播等網路內容，糾紛爭議不斷，國家通訊及傳播委員會（NCC）提出的「數位通訊傳播法」草案，今天在立法院交通委員會進行審查。

由於涉及網路個資隱私保護、不實資訊散播等問題管理，並衍生臉書等社群媒體內容移除相關條件及責任等情形，相關立法還未審查已各方關注。

NCC昨天發布新聞稿表示，草案規範重點包含網路資源與流量管理的合理使用與資訊揭露原則、數位通訊傳播服務提供者的免責事由，以及商業電子訊息發送等，NCC主張藉此以完善數位匯流發展的環境，驅動數位經濟穩定發展，作為後匯流時代各項經濟活動與社會行為的重要支撐。

NCC新聞稿並指出，數位通訊傳播法草案以維護數位傳輸環境健全為主軸，以「網際網路治理」為精神，發展出「公民參與」、資訊公開」、「權利救濟」及「多元價值」等重要核心價值，針對網際網路提供治理模式，在法律上定性為民事責任。

NCC指出，有關各種數位通訊傳播行為，如近年衍生的網路犯罪、個資隱私、散播不實資訊、網路直播節目、使用者自行創作內容（User Generated Content）、侵犯智財權等議題，各類行為仍須回歸各目的事業主管機關及該行為適用的法律處理，依草案架構並給予釐清適用。

相關草案去年送行政院時已引發討論，尤其是草案第十五至十七條，有關數位通訊傳播服務提供者的免責事由部分，包括第十五條第二款「於知悉行為或資訊為違法後，移除資訊或使他人無法接取之」，以及第十六條第二款「經權利人通知或知悉其使用者涉有侵權行為後，移除或使他人無法接取涉有侵權之內容或相關資訊，或為其他適當之處置」，由於涉及現在常發生的臉書內容移除爭議，格外受到關注。

對於此法案審查，民進黨立委李昆澤認為，網路世界是真實社會的延伸，如何讓消費者享受權益之虞，又不受他人侵權受害，在維護網路自律機制同時又不過度干涉民眾自主，因此「修法格外重要」。

親民黨團總召李鴻鈞則認為，從草案內容看來，NCC仍只著重在「監督者」的角色，卻忘了加進最重要「整合、創新」元素。全球化時代科技蓬勃發展，數位、影音平台更是日新月異，但如今台灣影視媒體產業卻未追上世界腳步。5Ｇ時代即將來臨，比起4Ｇ足足快上二十倍，NCC應去思考如何做才能符合未來數位潮流，而非讓修法「原地踏步」。