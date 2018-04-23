「屏東還要等多久？」高鐵南延案 交通部今審查

2018-04-23 00:10 聯合報 記者侯利安／台北報導



屏東縣府說，國境之南的屏東各項建設常被遺忘，高鐵南延屏東不能再等了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高鐵南延2方案 圖／聯合報提供 分享 facebook

交通部今天召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，在地立委期望五月前能報行政院敲定；但部分學者認為可行性報告預估運量可能高估，且即使在高估情況下，仍未達可接受水準，認為高鐵南延經濟效益確實不高。

高鐵南延案在敏感的選舉年審議可行性研究，預料財務收入將成今天場內攻防焦點，場外則勢必是今年的選舉話題。

交通部高鐵局去年利用前瞻軌道建設計畫經費，委託台灣世曦公司進行高鐵延伸屏東新路線可行性研究，報告提出兩方案，方案一從高雄燕巢岔出，方案二從左營分岔。但從燕巢分岔案，施工期間將會使左營到台南運能剩下原本的四分之一，高鐵局較傾向左營案。

交通部今天委託學者審查可行性報告。報告估計屏東站營運期間一年收入為十三億元，預估每天有四千多名旅客進出，高雄站的旅運人次，在屏東設站後將略減，預估每天約有三千人移轉到屏東。

「票箱收入、運量都明顯高估」，與會審查的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，票箱收入計算方式，應分為「左營站移轉」與「屏東站衍生」兩種。

左營站移轉，是指原本會搭高鐵到左營，再轉搭客運、火車到屏東的旅客，當新增屏東站後，從高雄移轉到屏東的人；屏東站衍生則是原本不搭高鐵，在有了屏東站而搭高鐵的新增旅次。

張勝雄換算，若都以左營站移轉來計算，以每天雙向一萬人次、每人次十八公里、「每延人公里」四點一元來算，一年三六五天也只會產生兩億七千萬元收入，十三億元收入從何而來？

張勝雄說，高鐵在一九九○年首度做可行性計畫時，第一階段曾將基隆、屏東都納入，但結論兩地長途旅次不足，在第一階段評估就已被刪除，這次再評估，財務、運量雖都已高估，相關經濟、財務指標卻仍未達可接受水準，他個人認為「這是不可行的計畫」。

交通大學交通運輸研究所副教授黃台生說，屏東旅次大多是從台北搭高鐵到左營，再轉車到屏東，若都算為新增旅次，效益恐高估。他認為，高鐵南延經濟效益確實不高，但若政策要做，盼政府能實實在在審查。