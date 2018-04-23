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屏東心聲／高鐵先跨過高屏溪，其他好談…

2018-04-23 00:17聯合報 記者翁禎霞蔣繼平／屏東縣報導

屏東縣府表示，鐵路電氣化盼了44年，只要高鐵同意跨過高屏溪，其他都好談。 圖／聯...
屏東縣府表示，鐵路電氣化盼了44年，只要高鐵同意跨過高屏溪，其他都好談。 圖／聯合報系資料照片
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交通部今天將審議高鐵南延可行性評估報告，屏東縣長潘孟安表示，「屏東人不能再等了」，只要高鐵跨過高屏溪，其他細節都好談。

屏東人搭高鐵必須先搭車到新左營站，如果要到台北趕早上九點的會，天還沒有亮就得出門趕車，曾有學者感嘆「到底是太陽遠？還是屏東遠？」說出屏東人的無奈。

潘孟安說，屏東人等高速公路足足等了廿六年，鐵路電氣化屏東則落後四十四年，現在高鐵已通車十年，雲林、苗栗等縣市高鐵都已陸續設站，屏東人卻還在等「高鐵跨過高屏溪」，情何以堪。

外界常以運量不足看待高鐵南延，潘孟安表示，屏東長期被排除西部生活圈之外，現在正是縫合的時候，以重大交通建設銜接屏東甚至東部，這才是為整體競爭力做準備，建議交通部應從全島交通建設的角度看高鐵。

潘孟安強調，高鐵不是今天蓋明天就會好，政府建設應該要有前瞻性，當年興建第一條高速公路時，因汽車數量不多，還有人批評是為有錢人而開闢，結果高速公路開通後，需求超過原先評估，更帶動沿線縣市發展；今日的高鐵也是如此。

立委鍾佳濱也說，台灣在環島鐵路外，難道不需要環島高鐵？花蓮到台北不過兩小時車程，但台東人至少要三小時才到得了左營站換搭高鐵，屏東人花在交通上的成本一樣很高，交通部難道不該有均衡城鄉建設的整體規畫嗎？

至於南延路線及設站點，究竟是要在屏東設站或是拉到潮州、墾丁，地方雖有不同聲音，但共同心聲都是「高鐵如不跨過高屏溪，一切都是空談」。

潮州鎮長洪明江主張設站潮州，表示潮州位於屏東縣的中心點，更是聯結屏東山線海線的樞紐，歡迎高鐵以潮州做為出發點；東港鎮長徐志雄也認為，若能連結到潮州，再接駁到東港，也非常方便。

民間發起的「爭取高鐵到屏東聯盟」則認為，交通部應把屏東高鐵站做為高鐵始發站，最好從新左營站連接屏東，千萬不要把屏東路線列為支線。

高鐵潘孟安高速公路

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