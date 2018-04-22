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獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估

2018-04-22 22:43聯合報 記者侯俐安╱即時報導

高鐵延伸屏東計畫在敏感的選舉年延燒，交通部明下午將召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，屏東立委期望五月前報行政院敲定施工期程，不過根據可行性報告預估，屏東站每日運量約4千人次、一年票箱收入高達13億，學者認為都明顯高估，且在高估情況下仍未達可接受水準，認為「本計畫不可行」，預料財務收入明天將成場內攻防焦點。

交通部高鐵局去年斥資1千萬元，委託台灣世曦公司進行高鐵延伸屏東新路線可行性研究，報告提出兩方案，方案一從高雄燕巢岔出，經費約500億元，車站與台鐵六塊厝車站共站，全長約13.2公里；方案二從左營分岔，經費為489億元，車站則與台鐵增設通勤站共站，全長為17.5公里。

根據報告，估計屏東站營運期間票箱收入1年高達13億。此外，屏東站預估每天約有4千名旅客進出，高雄站原有3萬5千人次、新增屏東站後減為3萬2千人，顯示有約3千人會移轉到屏東，另屏東又增加1千400人；不過新增屏東站後，台北、南港站等北區增加2千多人，中區卻減少1千多人。

「票箱收入、運量都明顯高估」，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，票箱收入計算方式，應分為「左營站移轉」與「屏東站衍生」。左營站移轉，是指原本會搭高鐵到左營，再轉搭客運、火車到屏東的旅客，當新增屏東站後，從高雄移轉到屏東的人；屏東站衍生，則是原本不搭高鐵，在有了屏東站而搭高鐵的新增旅次。

張勝雄換算，若都以左營站移轉來計算，以每天雙向1萬人次、每人次18公里、每延人公里4.1元來算，一年365天也只會產生2億7千萬元收入，到底13億元收入是從何而來？他指出，票箱收入高達13億，顯示有大量的旅次都是「新增」的，報告卻未說明為何屏東站可新增這麼多旅次。

張勝雄表示，財務、運量都已高估，相關經濟、財務指標卻仍未達可接受水準，他的建議就是「這是不可行的計畫」。

交通大學交通運輸研究所副教授黃台生也表示，屏東旅次大多是從台北搭高鐵到左營，再轉車到屏東，若都算為新增旅次，效益恐已高估。他認為，高鐵延伸屏東，從經濟效益上確實不高，但若政策要做，仍盼政府在做可行性研究時，能實實在在地審查。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，交通部自提出前瞻計畫以來，不僅始終未在區域發展與需求分析上提出高鐵延伸的必要性，也未說明高鐵延伸屏東後對於台鐵的衝擊。尤其台鐵的高雄地區捷運化路線又即將啟用，為何不先檢討既有系統是否能因應民眾期待，而又持續一意孤行地往預估財務可行性不高的高鐵延伸案推進。

高鐵南延屏東兩路線方案示意圖。圖／取自高鐵延伸屏東可行性研究報告
高鐵南延屏東兩路線方案示意圖。圖／取自高鐵延伸屏東可行性研究報告
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