勞團邀民眾加入30萬「還七天假」公投連署

2018-04-22 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園產業總工會今天以勞工權利發起掃街遊行，他們認為中央政府不顧勞工團體心聲，接連砍七天、修惡《勞基法》，影響台灣全體勞工，今天從桃園火車站出發步行15公里，邀民眾加入「還勞工七天假」以及「撤回勞基法修惡」公投聯署，期望7月底蒐集30萬份公投連署。

被砍七天假為1月2日開國紀念日隔天、3月29日青年節、9月28日教師節、10月25日台灣光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日、12月25日行憲紀念日。

桃產總表示，台灣約有900萬勞工因被砍七天假受到影響，雖然多數人以為，周休二日實施後，就沒再放過這7天假，但是其實只有不適用《勞基法》的公務人員沒有這七天假，只要是保勞保的勞工，都該有7天假，只因大家都不知道7天假被「挪移」成周休二日。

桃產總秘書長葉瑾瑜說，勞權公投聯盟今年發起兩案公投連署，分別是「還勞工七天假」以及「撤回勞基法修惡」，3月16日已經取得中選會正式聯署格式，因此今天起走上街頭，預計在7月底蒐集30萬份公投連署，力拼2018年底大選一起公投。