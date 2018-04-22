親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

施明德妻拒警「違憲臨檢」 自製告示牌捍衛憲法

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

勞團邀民眾加入30萬「還七天假」公投連署

2018-04-22 18:47聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園產業總工會今天以勞工權利發起掃街遊行，他們認為中央政府不顧勞工團體心聲，接連砍七天、修惡《勞基法》，影響台灣全體勞工，今天從桃園火車站出發步行15公里，邀民眾加入「還勞工七天假」以及「撤回勞基法修惡」公投聯署，期望7月底蒐集30萬份公投連署。

被砍七天假為1月2日開國紀念日隔天、3月29日青年節、9月28日教師節、10月25日台灣光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日、12月25日行憲紀念日。

桃產總表示，台灣約有900萬勞工因被砍七天假受到影響，雖然多數人以為，周休二日實施後，就沒再放過這7天假，但是其實只有不適用《勞基法》的公務人員沒有這七天假，只要是保勞保的勞工，都該有7天假，只因大家都不知道7天假被「挪移」成周休二日。

桃產總秘書長葉瑾瑜說，勞權公投聯盟今年發起兩案公投連署，分別是「還勞工七天假」以及「撤回勞基法修惡」，3月16日已經取得中選會正式聯署格式，因此今天起走上街頭，預計在7月底蒐集30萬份公投連署，力拼2018年底大選一起公投。

葉瑾瑜指出，今天從桃園火車站出發，沿路掃街步行到內壢火車站，並在八德興仁夜市募集連署，要走到民眾面前，邀請大家捍衛勞工權益，預計於5月19日、6月24日分別在中壢火車站、埔心火車站，進行第二、三場掃街活動，要走遍桃園替勞工發聲，並拋磚引玉期望各縣市勞團一起共襄盛舉。

桃園產業總工會今天發起遊行，要邀請民眾加入「還七天假」、「撤回勞基法修惡」公投連...
桃園產業總工會今天發起遊行，要邀請民眾加入「還七天假」、「撤回勞基法修惡」公投連署。記者李京昇／攝影
分享

公投周休二日勞團

相關新聞

讓醫療財團法人回歸公益　衛福部修法禁董事會交叉持股

2018-04-22 13:54

遏止醫療財團法人亂象 衛福部力拼修法

2018-04-22 13:15

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47

歐盟黃牌懸2年半 遠洋漁業忍不住吐苦水

2018-04-22 09:51

聯合報一周大事4/15~4/21

2018-04-22 06:49

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07

拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇

2018-04-22 14:57

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

孫大千倡建台北二次元公園 扶植本土動漫業

2018-04-22 08:06

總統出訪媒體失焦 校長：勿談論友邦王妃是非

2018-04-21 22:40

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚

2018-04-22 14:40

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

2018-04-21 23:48

上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約

2018-04-22 16:23

美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47

11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10

影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名

2018-04-22 18:03

422翻轉台北機蛋大遊行 松機集結

2018-04-22 14:23

楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57

姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊

2018-04-22 17:45

三軍停換艾森豪短夾克 國防部：天氣變熱了

2018-04-22 14:36

深澳傷及民進黨選情？ 蘇貞昌幕僚：影響因素之一

2018-04-22 11:54

表態選台北市長 呂秀蓮：不要嫌我老

2018-04-21 22:21

如何解決大巨蛋？蘇煥智：應該拆蛋

2018-04-22 15:25

選舉加溫大巨蛋再掀熱議 柯文哲成箭靶

2018-04-21 23:36

結束訪非 蔡總統：深入布局非洲 「台灣走出去」

2018-04-22 00:22

拒當白老鼠 我重新規劃鳳展案電戰莢艙要求美重新報價

2018-04-22 11:01

國民黨北市長初選辯論 批柯也互酸

2018-04-21 23:04

陳菊接蘇競總主委不中立？侯友宜：歡迎大家一起來

2018-04-22 10:31

年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38

離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49

藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

政務官輔選天經地義？錕P：徐國勇吃姑婆芋講x話

2018-04-22 11:50

第一島鏈外 遼寧艦首度艦載戰機起降

2018-04-22 00:18

聯合報一周大事4/15~4/21

2018-04-22 06:49

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

如何看422大遊行？ 柯文哲：整天搞這些有的沒的，幹嘛

2018-04-22 10:58

林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top