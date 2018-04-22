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讓醫療財團法人回歸公益　衛福部修法禁董事會交叉持股

2018-04-22 13:54聯合報 記者黃安琪╱即時報導

醫療財團法人的成立初衷是為「公益」，但自去年長庚醫院爆發急診醫師離職潮、疑似濫用子宮鏡事件，引起醫療法修法關注。今衛福部長陳時中指出，經去年公布長庚事件調查報告後，其董事會成員仍持有旗下關係企業的股份，為避免交叉持股涉利益分配，醫療法修法刻不容緩。

陳時中今出席「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會，針對醫改會批評長庚事件調查報告出爐後，後續改善狀況未明，籲請衛福部應進一步追查以維護患者就醫品質。

陳時中回應，長庚事件調查報告出爐後，院方已針對當前合乎醫療法規範的部分進行修正，但由於醫療法修正草案仍未三讀完成，修法程序仍在進行，關乎禁止持股公司代表進入醫院董事會，尚待修法後才能落實，後續才能進一步要求長庚醫院董事會改善。

衛福部醫事司長石崇良說，該項修正項目已列入醫療法第36條，整體修正草案被行政院列為衛福部優先法案，將力拼立法院本會期通過，修正後可望避免醫療財團法人的董事會同時持有旗下關係企業的股份，避免企業介入醫療財團法人董事會，若順利通過，當前持有台塑集團股份者須依法退出長庚董事會。

根據統計，全台醫療財團法人醫院共73家，其中有14家是醫學中心，病床數占全國總床數32.4％、光是健保費用就占全國總費用的40.8％。其中，其董事會成員同時持有旗下關係企業的醫療財團法人醫院，石崇良表示約有5、6家。

陳時中表示，醫療法中醫療財團法人的修法，將朝董事會治理到公益性的財務分配、設置改善血汗醫護的薪酬委員會等，力促修法能讓財團法人的經營回歸公益。

衛福部長陳時中今出席「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會。 記者黃安...
衛福部長陳時中今出席「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會。 記者黃安琪／攝影
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