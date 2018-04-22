遏止醫療財團法人亂象 衛福部力拼修法

2018-04-22 13:15 中央社 台北22日電



長庚醫院去年爆發急診醫師出走潮，醫療財團法人亂象浮出檯面。衛福部長陳時中表示，為防醫療財團法人淪為關係企業控股中心，正推動「醫療法」修法，禁止持股公司代表進入醫院董事會。

台灣大學公衛學院、台灣研究基金會昨天起舉辦為期2天的「第三波健保改革－醫療資源分配正義再探討」研討會，討論醫療財團法人角色與現況，去年因長庚、馬偕醫院陸續爆發董事會爭議，也讓醫療財團法人亂象浮出檯面。

衛生福利部醫事司長石崇良受訪時表示，為防範醫療財團法人董事會淪為企業控股中心、家族會議，衛福部去年底提出「醫療法」修法，禁止持股公司代表進入醫院董事會，立法院已完成初審，有待二、三讀才能完成修法，此法案已列為本會期優先法案之一。

不過，由於現行法令僅規定長庚代表不得出任關係企業董事會，卻沒有要求長庚持股的企業代表不得出任長庚醫院董事會，衛福部長陳時中表示，目前已在力推修法，新法上路後將要求醫療財團法人落實法令規定。

陳時中也指出，醫療財團法人除了追求經營績效，更重要的是回歸公益本質，財務分配上須改善血汗醫護等問題，因此這次的「醫療法」修法草案也要求強制提撥收入結餘的20%作為公益使用，另提撥收入結餘的5%幫員工加薪、增聘人力，不得移作他用。