晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47 中央社 台北22日電



內政部今天表示，即日起舉辦「身分證明文件再設計」網路票選活動；新式身分證欄位尚未定案，會持續蒐集各界意見，但將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部2月26日起舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，共收到1000多件民眾投稿，將分為初審及決審兩階段。

即日起開放網路票選的初審，將選出最高票1件，與評審團評審出7件，合計8件作品進入決審；再由評審團與政府相關部會代表共同評審出人氣獎、創意獎與設計獎各1件。設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據。

不過，由於投稿規則，僅規定版面欄位：「須出現姓名、身分證字號、照片、出生年月日，共4個欄位，其餘欄位皆可依設計理念自由增減」，沒有要求設計國旗、國號遭質疑。

內政部今天透過新聞稿表示，國民身分證自然需要表彰呈現國家識別，國旗、國號及國家特色景物文化等都是國家識別的重要表徵，可由設計者發揮創意呈現在身分證版面上；內政部尊重設計者的發想及創意理念，未來也會考量設計者所提出的版面設計是否能彰顯國家重要識別象徵。

內政部說，這次活動只規範身分證版面至少要有姓名等4個欄位，其餘欄位由設計者自由增減，主要是因身分證欄位是個人資訊的揭露，重在識別個人身分，配偶欄及性別欄等欄位是否要列在版面上，各界意見不一，所以可由設計者依理念自行增減。

內政部指出，新式身分證欄位尚未定案，希望藉由這次活動持續蒐集各界意見，並考量民眾日常使用習慣及便利性、資訊安全、保障資訊自主、確保個資隱私等原則，持續審慎研議推動新式國民身分證。

內政部說，活動選出的設計作品將作為未來新式身分證設計參考，內政部仍保留最後修改的權利。

內政部「身分證明文件再設計」票選活動，票選活動至5月11日截止。