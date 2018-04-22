親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

感冒藥混著吃 27歲研究生就醫才7天就不治身亡

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47中央社 台北22日電

內政部今天表示，即日起舉辦「身分證明文件再設計」網路票選活動；新式身分證欄位尚未定案，會持續蒐集各界意見，但將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部2月26日起舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，共收到1000多件民眾投稿，將分為初審及決審兩階段。

即日起開放網路票選的初審，將選出最高票1件，與評審團評審出7件，合計8件作品進入決審；再由評審團與政府相關部會代表共同評審出人氣獎、創意獎與設計獎各1件。設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據。

不過，由於投稿規則，僅規定版面欄位：「須出現姓名、身分證字號、照片、出生年月日，共4個欄位，其餘欄位皆可依設計理念自由增減」，沒有要求設計國旗、國號遭質疑。

內政部今天透過新聞稿表示，國民身分證自然需要表彰呈現國家識別，國旗、國號及國家特色景物文化等都是國家識別的重要表徵，可由設計者發揮創意呈現在身分證版面上；內政部尊重設計者的發想及創意理念，未來也會考量設計者所提出的版面設計是否能彰顯國家重要識別象徵。

內政部說，這次活動只規範身分證版面至少要有姓名等4個欄位，其餘欄位由設計者自由增減，主要是因身分證欄位是個人資訊的揭露，重在識別個人身分，配偶欄及性別欄等欄位是否要列在版面上，各界意見不一，所以可由設計者依理念自行增減。

內政部指出，新式身分證欄位尚未定案，希望藉由這次活動持續蒐集各界意見，並考量民眾日常使用習慣及便利性、資訊安全、保障資訊自主、確保個資隱私等原則，持續審慎研議推動新式國民身分證。

內政部說，活動選出的設計作品將作為未來新式身分證設計參考，內政部仍保留最後修改的權利。

內政部「身分證明文件再設計」票選活動，票選活動至5月11日截止。

身分證內政部

相關新聞

歐盟黃牌懸2年半 遠洋漁業忍不住吐苦水

2018-04-22 09:51

聯合報一周大事4/15~4/21

2018-04-22 06:49

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 13:03

台灣響應！#MeToo她們拋面具走上街

2018-04-21 13:02

首屆林燈文學獎頒獎 雪隧、農舍都入題

2018-04-21 13:00

台版MeToo遊行 性侵受害者發聲

2018-04-21 11:11

勵馨「#MeToo大遊行」 籲對性侵受害者更友善

2018-04-21 10:50

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

只我總統往賀史國？扁：是從來沒有發生過的國際孤立

2018-04-21 19:47

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

總統出訪媒體失焦 校長：勿談論友邦王妃是非

2018-04-21 22:40

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

蘇貞昌再選新北 朱學恒：一再吃保生大帝豆腐太過了

2018-04-21 14:22

【即時短評】一場沒有主角的電視政見辯論

2018-04-21 18:15

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

國民黨雙北議員初選名人牌 蔣萬安、江啟臣雙帥都下海

2018-04-21 20:08

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

2018-04-21 23:48

退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15

結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

藍初選辯論先轟民進黨 孫大千：有勇氣就快提人選

2018-04-21 13:42

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

台北市若贏不了 鍾小平：侯友宜贏了又怎樣

2018-04-21 14:23

多圖／蔡英文首度出訪史瓦濟蘭 精彩時刻都在這

2018-04-21 18:17

鍾小平：韓國瑜在高雄會當選、打敗陳其邁

2018-04-21 15:45

大巨蛋先完工 鍾小平：讓趙藤雄看得到吃不到

2018-04-21 15:11

李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場

2018-04-21 19:48

遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58

藍北市長初選辯論 鍾小平批其他3人不夠格

2018-04-21 14:13

中共遼寧號航艦 上午通過宮古海峽進入東海

2018-04-21 18:59

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

蔡總統出訪返國 這次是4架F-16伴飛

2018-04-21 14:11

陸操作新型假訊息作戰 銳實力成國安新課題

2018-04-21 20:12

「天后」利菁提問振興觀光 藍參選人打故宮牌

2018-04-21 15:22

選舉加溫大巨蛋再掀熱議 柯文哲成箭靶

2018-04-21 23:36

黃偉哲初選費用3327萬 高思博：太低我不信

2018-04-21 15:10

選議員照片修過頭合規定？國民黨：猴別P成馬就好

2018-04-21 13:41

國民黨北市長初選辯論 批柯也互酸

2018-04-21 23:04

表態選台北市長 呂秀蓮：不要嫌我老

2018-04-21 22:21

蔡總統出訪返國 4架F-16戰機升空伴飛

2018-04-21 12:52

陸國家海事局：浙江舟山黃大洋海域 下周舉行實彈演習

2018-04-21 14:38

軍人年改走入深水區 柯建銘：六月初或六月中通過

2018-04-21 17:53

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

結束訪非 蔡總統：深入布局非洲 「台灣走出去」

2018-04-22 00:22

羅智強為中華民國募100萬讚 張善政拍影片挺

2018-04-21 13:31

修很大！競選照片變照「騙」？藍：猴子別修成馬就好

2018-04-21 13:31

離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top