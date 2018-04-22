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歐盟黃牌懸2年半 遠洋漁業忍不住吐苦水

2018-04-22 09:51中央社 台北22日電

歐盟對台灣遠洋漁業祭出黃牌警告，迄今2年半，歐盟日前再度來台訪查，尚未公布是否解除黃牌，台灣業者認為，歐盟提出的改善要求超出國際標準，憂心衝擊台灣漁業。

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。歐盟官員去年訪查台灣的改善措施，未同意解除黃牌警告，今年3月再次訪台，預計最快4月底有結果。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰告訴中央社記者，台灣業界有錯可以改正，願意配合歐盟，但是後來歐盟高規格的要求，高過國際標準，恐怕跟全球漁業競爭有關，讓漁民不滿情緒湧現。

何世杰舉例，歐盟要求台灣漁船監控系統（VMS）每小時確認一次船位；但是圍網、延繩釣作業方式不同，延繩釣光是下鉤就6小時、揚繩8小時，每小時確認航位既不需要也影響作業，業者每小時確認一次的費用，從一年1.5萬元倍增為3萬元。但是，國際要求卻是每小時確認一次船位的是圍網，延繩釣是4小時一次。

他指出，全球鮪魚捕撈量70%由全球700艘工業型圍網漁船囊括，歐盟56艘、美國50艘，台灣34艘；如果併計圍網權宜船數，歐盟在中南美洲的權宜船數多於台灣，卻只要求台灣管理權宜船是否合法作業，而非由船籍國政府管理，又只要求台灣在指定港口卸貨，不合理。

何世杰說，歐盟的漁業事務主管國家以西班牙、法國為主歐，歐盟遠洋漁業曾對歐盟議會報告指無法跟亞洲國家競爭。他質疑，歐盟藉由環保、永續等議題拿台灣「開刀」，其實是為保護會員國產業。

他並認為，各界對於「台灣遠洋漁船1200艘、鮪魚捕撈量第一」的認知有誤，其實其中700艘是100噸以下小船，為個人漁民家計型經營，對比歐美企業化經營上千噸的工業船，捕撈量相差10倍以上，歐美50艘工業型網圍船的捕撈量，就超出700艘台灣小船的捕撈量，無法相提並論。

根據農委會漁業署的估計，若歐盟的黃牌未解除，一旦轉入紅牌，台灣可能面臨貿易制裁，損及新台幣500億到600億元產值，以及從業人員生計。

何世杰主張，把大型企業化漁船的罰則及作業標準套入家計型的漁業，讓台灣漁民無法忍受；面對歐盟施壓，台灣應有自己的改革步調及標準，而非為了急著解除黃牌而不顧一切，或拿處罰件數當做成積。

農委會漁業署表示，政府希望強化管理，符合國際標準以提高遠洋漁業的競爭力，畢竟海洋資源有限、國際間產業競爭關係存在，未來只會愈管愈嚴，但若確認有雙重標準，談判桌上會據理力爭。

歐盟漁民農委會

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