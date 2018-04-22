任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33 聯合報 記者鄭媁／台北報導



原住民任公職各領域的情況嚴重失衡，以行政人員居多，其次為警察人員，占逾四成。 圖／聯合報系資料片 分享 facebook

銓敘部日前在考試院會提報「全國公務人力資料庫」，數據指出，原住民族擔任公務員現有人數六千多名，其中，以行政人員居多，其次為警察人員，占逾四成；不過，像是擔任醫事、金融人員和法官、檢察官者極少，顯示原住民任公職各領域的情況嚴重失衡。

若從公務人員來看，去年底全國公務員卅四萬九千人，較前年底增加二千餘人。原住民族部分，任公務員現有人數為六千五百八十四人，占全國公務員人數的比率為百分之一點八八，又以排灣族、阿美族及泰雅族居多。

考試委員陳慈陽認為，原住民族任公務員人數占全國公務員比率逐年減少，銓敘部應深究原因。

為提升原住民族工作權益，國民黨立委林麗蟬、孔文吉認為，政府應肩負更多進用原住民的責任，將提出原住民族工作權保障法修法，擬規範各政府機關等公法人，將員工總人數從每滿一百人降為八十人，應進用或雇用至少一名原住民。

根據銓敘部資料，去年原住民族任公務員現有人數，較前年底減少百分之零點二，其中，男性有四千二百六十五人，以任職警察二千五百五十八人最多；女性則以行政人員一千九百十人最多，醫事人員二百卅六人次之。

以各類別區分，原住民公務員有五成當行政人員、逾四成當警察，至於醫事、金融人員，及法官、檢察官等最少，僅有六百餘人擔任。

原民立委廖國棟認為，長期以來進入公務體系須經過專技考試、高普考，雖後來辦有原住民特考，名額仍然有限，若和一般地區競爭起來，確實較困難；相對之下，軍人、警察考試門檻則較容易。

原民立委鄭天財說，早期設有警專、警察大學，相較金融、醫事考試不好考，整體升學體制不易，加上一般國民擔任軍警意願不高，這是考試方面的競爭力問題。

考試委員蔡良文說，原民特種考試及格率，從二〇一二年百分之十七，到去年百分之廿六，顯示國家考試在原住民族受到應有的肯定。