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台版MeToo遊行 性侵受害者發聲

2018-04-21 11:11聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

勵馨基金會今天舉行「多陪一里路 #MeToo大遊行 勵馨接住你」活動，民眾戴上眼罩聲援性騷擾受害者，遊行中正紀念堂一圈。

民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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女性新住民戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
女性新住民戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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勵馨基金會今天舉行「多陪一里路 #MeToo大遊行 勵馨接住你」活動，民眾戴上眼...
勵馨基金會今天舉行「多陪一里路 #MeToo大遊行 勵馨接住你」活動，民眾戴上眼罩聲援性侵受害者，遊行中正紀念堂一圈後將眼罩摘下拋上天空，象徵自由解放。記者鄭清元／攝影
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民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
民眾戴上眼罩參加遊行活動。記者鄭清元／攝影
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中正紀念堂性騷擾MeToo

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